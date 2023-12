Imam profesionalnu obavezu da proceduru izbora VDT-a ispoštujem do kraja, kazala je Jovanović

Kandidatkinja za vrhovnu državnu tužiteljku (VDT) Maja Jovanović neće se povući iz trke za tu poziciju, iako je na to indirektno pozivaju neki visoki državni funkcioneri.

Jovanović je juče potvrdila da ostaje u borbi za čelnu funkciju u tužilaštvu, poručivši da ima profesionalnu obavezu da proceduru izbora VDT-a ispoštuje do kraja, pišu Vijesti.

Ona nije željela da komentariše nedavnu ocjenu ministra pravde Andreja Milovića da će brzina izbora šefa tužilaštva zavisiti od toga hoće li ona povući kandidaturu jer nema podršku, što neki pravnici s kojima su Vijesti neformalno razgovarale vide kao pritisak na Jovanović.

“Nije primjereno da u ovom trenutku bilo šta komentarišem, jer je sjednica Odbora (za politički sistem, pravosuđe i upravu) zakazana za sjutra (danas) i o svemu će biti priče narednih dana. Sve što imam da kažem, reći ću na Odboru”, istakla je ona.

Odbor bi danas trebalo da donese odluku o održavanju konsultativnog saslušanja kandidata za VDT-a.

Jovanović je u dva polugodišnja mandata, od februara prošle do februara ove godine, bila vršilac dužnosti (v.d.) VDT-a, da bi je početkom aprila Tužilački savjet (TS) predložio za čelnicu tužilaštva u punom, petogodišnjem mandatu. Predlog je u Skupštinu stigao u maju, ali se poslanici još nisu izjasnili o njemu.

Za izbor Jovanović u prvom krugu potrebna je dvotrećinska podrška (54 glasa poslanika), koju ona nema jer je na poziciji VDT-a ne vide ključni akteri vladajuće većine. Ako ne dobije glasove trebalo bi da uslijedi drugi krug u kom će se VDT birati iz reda svih kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove. Osim Jovanović, to su još Milorad Marković i Suzana Mugoša, a za izbor je potrebna tropetinska većina (glasovi 49 parlamentaraca). Druga runda glasanja održava se najranije mjesec nakon prve, pišu Vijesti.

Porukom Jovanović da se neće povući iako nema podršku i imajući u vidu navedeni rok o glasanju, definitivno je isključena mogućnost da će šef tužilaštva biti izabran do kraja godine, što je najavljivao dio političkih aktera.

Do dodatnog prolongiranja izbora moglo bi da dođe i zbog činjenice što će Skupština od januara do marta biti u vanrednom zasjedanju. Naime, pošto se, prema Ustavu, ono saziva na zahtjev predsjednika države, Vlade ili najmanje trećine poslanika, i pošto, po Poslovniku parlamenta, podnosilac zahtjeva može za dnevni red sjednice predložiti samo predloge čiji je autor, upitno je da li se izbor VDT-a tada može naći pred poslanicima. To iz razloga što šef države, Vlada i trećina poslanika nisu predlagači kandidata za VDT-a, pa samim tim ne mogu zahtijevati vanrednu sjednicu. Predlog utvrđuje TS, a razmatra ga Odbor.

Međutim, prethodne skupštinske većine u više navrata su kršile Ustav i Poslovnik i zakazivale sjednice s tačkama dnevnog reda koje nisu mogle biti razmatrane vanredno, kao što su izbor članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

Ako to ovog puta ne učine, to bi značilo da VDT neće biti izabran prije marta, i da će TS u međuvremenu odrediti novog privremenog tužioca, s obzirom na to da tužiteljki Tatjani Begović drugi i posljednji v. d. mandat ističe 8. februara naredne godine, prenosi portal Vijesti.

V.d. stanje u VDT-u traje od oktobra 2019.

Neke partije već su počele da najavljuju kog kandidata će podržati. Zasad je u prvom planu Marković, kom su Demokrate najavile podršku, dok su iz Nove srpske demokratije poručili da bi ga i oni mogli glasati.

Marković je magistar pravnih nauka s dugogodišnjim iskustvom u oblasti vladavine prava - ljudskih prava, pravosuđa, krivičnog prava i oduzimanja imovinske koristi. Radio je na Pravnom fakultetu i kao ekspert/konsultant na projektima EU, Savjeta Evrope, OEBS-a, UNDP-a...

Maja Jovanović je preko dvadeset godina u tužilačkoj organizaciji, a Tužilački savjet je 5. februara 2022. izabrao da obavlja funkciju v.d. VDT-a. Za vrijeme v.d. mandata, a na njen predlog, TS je izabrao novog glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, a potom je pokrenuto nekoliko istraga koje su rezultirale podizanjem optužnica protiv nekadašnjih čelnika pravosuđa.

Suzana Mugoša je sutkinja Višeg suda u Podgorici. Karijeru je počela 1995. u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici kao pripravnik, da bi 1999. bila izabrana za savjetnika. Nakon pet godina podnijela je ostavku i izabrana je za sudiju podgoričkog Osnovnog suda, a potom je napredovala u sudskom sistemu. Sudila je u predmetu “Zavala”, a donijela je i prvostepenu presudu u slučaju “državni udar”, u kom su optuženi lider koalicije Za budućnost Crne Gore, pišu Vijesti.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu danas bi trebalo i da donese odluku o održavanju saslušanja kandidata za članove Sudskog savjeta, iz reda uglednih pravnika.

To tijelo je od jula 2018. u neustavnom mandatu. Fale mu tri člana iz reda uglednih pravnika.

Prethodni saziv Odbora završio je 23. februara saslušanje 11 kandidata, ali tri nisu predložena jer je na sjednici 6. aprila odgođeno izjašnjavanje jer su sa sjednice tog radnog tijela odsustvovali svi opozicioni poslanici.