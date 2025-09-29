Uvođenje otvorenih lista i čišćenje biračkog spiska, najveći su izazovi u nastavku reforme izbornog zakonodavstva, poručeno je sa konferencije „Završena priča ili novi početak?“, koju organizuje Centar za demokratsku tranziciju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Vasilije Čarapić, rekao je da je izborma reforma "imala poluvrijeme" i da je sada momenat da se posao završi.

"Imamo posao koji jeste izazovan ali samo je nekoliko krupnih pitanja koja su politički tenzična oko kojih se treba saglasiti“, dodao je Čarapić.

On je kazao da do kraja godine, između ostalog, treba promijeniti zakon o političkim partijama.

"To je zakon koji se oslanja na sistem 90-tih i koji ima uporište u komunizmu“, naveo je Čarapić.

Čarapić je rekao da su dva najveća politička izazova uvođenje otvorenih lista i čišćenje biračkog spiska.

On je kazao da ne misli da će biti veliki pritisak međunarodne zajednice za te dvije reforme.

Čarapić smatra da ne postoji politička volja da se tako krupna pitanja, kao što su otvorene liste i čišćenje biračog spiska, riješe do kraja godine ali da postoji da se riješe druge važne stvari.

On je poručio da Pokret Evropa sad neće odustati od čišćenja biračkog spiska i otvorenih lista.

"Ako sad ne budemo imali saveznike, možda ćemo imati neki naredni put. Možda ćemo naći drugi način da se sa time izborimo“, dodaje Čarapić.

Čarapić je kazao da treba uvesti pravilo da ako se neko iseli iz Crne Gore, treba da odjavi prebivalište.

Kopredsjedavajući Odbora Nikola Rakočević kazao je da sada od političke volje zavisi da li će druga faza izborne reforme biti uspješna.

"Prva faza je bila uspješna iz nekoliko razloga, a najvažniji je stručnost civilnog sektora zajedno sa dijelom poslanika i pritisak međunarodne zajednice. Da Evropska komiisja (EK) nije stavila visoko na agendi prioriteta izbornu reformu budućeg članstva u Evropskoj uniji (EU), do izborne reforne ne bi došlo“, rekao je Rakočević.

On je kazao da predstoji suštinski važna izborna reforma za građane, a to su otvorene liste i direktan izbor predsjednika opština i dva gradonačelnika.

"Najmanje dvije političke grupacije, obje u vlasti, ne žele tu vrstu reforme, nije to samo moja ocjena već i njihov stav“, kazao je Rakočević.

On je kazao da je potrebno direktno izjašnjenje tih grupacija o ta dva pitanja.

Rakočević je rekao da zbog toga ne može biti optimista da će druga faza izborne reforme u potpunosti biti uspješna.

"Ovdje će se lomiti koplja oko otvorenih lista i direktnog izvbora predsjednika opština i dva gradonačelnika“, rekao je Rakočević.

On je kazao da je krupni politički interes eksponenata iz regiona da imaju svoje kontigente glasača i time oblikuju izborni rezultat u Crnoj Gori.

Rakočević je, govoreći o produžetku rada Odbora, rekao da smatra da imaju kapaciteta da isporuče rezultate.

"Ne treba ići tim putem, treba pokušati riješiti posao do kraja decembra i u mjeri mogućeg ga riješiti. Sad kad je dio posla odrađen i kad je jasno da ako ne uradimo posao do kraja, to će biti ne zbog toga što nam fali vremena nego političke volje“, kazao je Rakočević.

On je kazao da je potrebno odrediti prioritete i dogovoriti datum do kraja decembra, kada bi se izglasale sve promjene koje su usvojili.

Rakočević je rekao da je profesionalizacija centralne izborne komisije (CIK) možda jedna od najkrupnijih reformi koja predstoji.

On je naveo da je namjera opozicije da CIK ne bude potpuno partijska komisija i da će se zalagati da sjednice komisije budu javne.