Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su danas izmjene i dopune zakona o izboru odbornika i poslanika i zakona o lokalnoj samoupravi, kao i Predlog Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika i zakona o lokalnoj samoupravi podržalo je 68 poslanika, a nije bilo protiv niti uzdržanih.

Za Predlog Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja glasalo je 69 poslanika, a svih 69 bilo je za.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić kazao je da je Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu uspio da postigne ono što ranije sazivi nijesu uspjeli, a to je sveobuhvatna saglasnost oko najvažnijih izmjena izbornog zakonodavstva.

Prema njegovim riječima, preporuke ODHIR-a su poslužile kao temelj na osnovu kojeg grade izbornu reformu u skladu sa evropskim standardima.

Čarapić je kazao da je Zakon o izboru odbornika i poslanika reformisan u djelovima koji su najznačajniji za Crnu Goru.

Kako je rekao, najkrupnija reforma odnosi se na objedinjavanje i održavanje lokalnih izbora u jednom danu.

Čarapić je kazao da je to, kada je riječ o izbornoj reformi,jedna od najstarijih preporuka Crnoj Gori.

On je dodao da je upravo ta preporuka temelj budućeg razvoja lokalnih samouprava, lokalne demokratije, sveobuhvatne političke stabilnosti u zemlji i sprečavanja brojnih anomalija koje su se sprovodile na lokalnim izborima.

"Lokalni izbori u jednom danu znače da nećemo više imati izborni turizam, da nećemo biti non stop u izbornom ciklusu. Podjsetiću vas da su od nezavisnosti samo tri godine bile u kojima se nijesu dešavali neki lokalni izbori", naveo je Ćarapić.

On je ponovio da je Crna Gora non stop u izbornoj kampanji i da ovim predlogom rješavaju taj dio.

"Vjerujemo da ćemo na ovaj način postići onu političku stabilnost koja će nam biti potrebna da bismo neke važne državne procese doveli do kraja", rekao je Čarapić.

On je naveo da su lideri stranaka postigli istorijski dogovor oko datuma prvih redovnih izbora, a to je 13. jun 2027. godine.

Čarapić je istakao da smatraju da ničije biračko pravo neće biti ugroženo.

„Uvažili smo sugestije civilnog sektora i mogućnost da neke lokalne samouprave, ukoliko smatraju da je potrebno ostvariti biračko pravo u onom roku koji je zakon dao - četiri godine, mogu imati prijevremene lokalne izbore, s tim što je ponovo izaći na izbore 13. juna 2027“, naveo je Čarapić.

On je rekao da veliki korak naprijed predstavlja profesionalizacija državne izborne komisije, koja će se, izmjenama zakona, transformisati u Centralnu izbornu komisiju, koja će biti depolitizovana i profesionalizovana.

"U državnoj izbornoj komisiji partije više neće imati svoje predstavnike, već će to biti ljudi koji se biraju na konkursu od strane nezavisne komisije, a Skupština će samo odlučiti da li prihvata listu kandidata koju je utvrdila komisija", pojasnio je Čarapić.

On je naveo da će politički subjekti imati pravo da delegiraju za vrijeme izbora ovlašćene predstavnike u proširenom sastavu, ali ti ovlašćeni predstavnici neće imati pravo glasa.

„Vjerujemo da smo na ovaj način postigli balans između profesionalizacije i većeg kredibiliteta izborne komisije, ali i prava političkih subjekata da daju svoj doprinos i vrše monitoring procesa", rekao je Čarapić.

On je kazao da će se predsjednici Opštinskih izbornih komisija (OIK) birati na konkursu.

Čarapić je dodao da je i to mjesto depolitizovano.

"Broj članova OIK-a se smanjuje i imaćemo, osim predsjednika koji je nezavisan i profesionalan, jednog člana iz najveće opozicione stranke i jednog člana iz najveće stranke vladajuće većine, uz mogućnost da se proširi sastav OIK-a za vrijeme izbora sa ovlašćenim predstavnicima svih potvrđenih listi, ali bez prava glasa", naveo je Čarapić.

On je naglasio da su uspjeli da naprave još jedan iskorak, a to je podignu kvotu za zastupljenost žena na izbornim listama sa 30 na 40 odsto.

Čarapić smatra da je da je ovo veliki pokazatelj političke zelosti u Crnoj Gori.

Govoreći o Predlogu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, on je kazao da je transparentnost rada političkih subjekata podignuta na veliki nivo.

"I to je važno, jer su politički subjekti organizacije koje se dominantno finansiraju iz javnih sredstava", dodao je Čarapić.

On je kazao da se druga stvar koju su uredili odnosi na funkcionersku kampanju i na upotrebu državnih resursa u svrhu kampanje.

„Svjedoci smo da smo u prethodnom periodu imali izborni folklor kada je u pitanju otvaranje saobraćajnijca, česmi. Imali smo situaciju da političke partije koje su na vlasti zloupotrebljavaju sredstva poreskih obaveznika tako što te projekte od javnog interesa prepisuju sebi", rekao je Čarapić.

Kako je kazao, tim zakonom su uveli najviša ograničenja kada je upravo taj dio u pitanju.

„Neme presijecanja crvenih vrpci u toku kampanje, neki objekat od javnog interesa koji se izgradi u toku kampanje može biti otvoren, ali ceremenonija će sačekati kraj izbora“, naveo je Čarapić.

On je rekao da su regulisali i pitanje zapošljavanja za vrijeme kampanja.

"Sve rupe koje je prošli zakon unio mi smo eliminisali. Nećemo dozvoliti da se u toku kampanje daju ugovori o djelu, o privremenim poslovima, da se obećavaju poslovi", dodao je Čarapić.

On je kazao da su u tom dijelu napravili velike iskorake.

Čarapić je rekao da su prvi put regulisali kampanju trećih lica.

"Jako važna stvar - napravili smo balans između prirodne prednosti koju imaju parlamentarne stranke kada idu u kampanju i novih političkih ili vanparlamentarnih subjekata", naveo je Čarapić.

