Bivša direktorica Gimnazije ,,Slobodan Škerović“ u Podgorici, Biljana Vučurović tužila je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, tražeći da se poništi odluka o njenom razrješenju sa te funkcije, piše Pobjeda.

Iz Osnovnog suda u Podgorici Pobjedi je rečeno da je pred tim sudom formiran predmet po tužbi Vučurović protiv Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, radi poništaja odluke.

“Ročište u navedenom predmetu nije zakazano”, naveli su oni.

Vučurović je u januaru ove godine ostala bez direktorske funkcije zbog toga što je utvrđeno da nije adekvatno reagovala u slučaju profesora Radomana Čečovića. Vučurović je nakon razrješenja ubrzo napustila Gimnaziju i, kako je tada objavljeno, počela je da radi kao savjetnica predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović na prijedlog Prosvjetne inspekcije zbog evidentiranih propusta u slučaju profesora Čečovića razriješila je Vučurović sa funkcije direktorice. Ona je tada poručila da će se boriti za pravdu i da će dokazati da je smijenjena mimo propisa. Iz resornog ministarstva joj je tada odgovoreno da su postupali na osnovu nalaza inspekcije.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija u decembru je tužilaštvu prijavilo da se profesor Čečović neprilično ponašao prema bivšoj učenici, čim se saznalo za taj slučaj koji je javno objelodanjen. Ispostavilo se da tom resoru tadašnja direktorica Vučurović nije prijavila uznemirujuće poruke koje je Čečović slao bivšoj učenici Sari Vujisić. Prosvjetna inspekcija je u decembru istražila kako je Vučurović po saznanju o ovom slučaju postupila i na kraju je ocijenila da je direktorica napravila propuste. Inspekcija je utvrdila da Vučurović slučaj nije prijavila nadležnima, niti je provjerila da li se Čečović nedopustivo ponaša i prema nekim drugim učenicima, kako joj je prijavila bivša učenica Vujisić.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici u slučaju profesora Čečovića izjasnilo se da je za eventualno postojanje krivičnog djela proganjanja u ovom predmetu nastupila zastara i prije podnošenja krivične prijave, odnosno prije nego što je događaj prijavljen. Tužilaštvo je ocijenilo da Čečović ne može da odgovara ni zbog krivičnog djela seksualno uznemiravanje, jer prijavljeno djelo nije bilo krivično u vrijeme izvršenja.

Tada je advokat Veselin Radulović komentarisao da je Vučurović trebalo da prijavi sporno ponašanje profesora Čečovića od prije četiri godine, jer da je to uradila, slučaj ne bi zastario. Čečović je mogao da odgovara za krivično djelo proganjanje, jer je pokušavao da uspostavi jednu vrstu kontakta sa bivšom učenicom Sarom Vujisić koja mu je otvoreno davala do znanja da to ne želi, poručivao je tada Radulović.

Advokat Radulović smatra da je Vučurović trebalo da prijavi profesora na vrijeme kako bi tužilaštvo moglo da reaguje i provjeri da li tu ima uslova za krivično djelo proganjanje koje je propisano 2017. godine Krivičnim zakonikom, te predviđena kazna za osnovni oblik je do tri godine zatvora. Radulović je precizirao da je zastara nastupila nakon proticanja tri godine od učinjenog djela.

Vučurović se nakon odluke ODT-a tada oglasila i zatražila ostavku ministarke, navodeći da je kao direktorica nepravedno kažnjena u ovom slučaju. Iz Ministarstva joj je tada odgovoreno da im je žao što Vučurović prenosi temu na politički teren, miješajući nadležnosti Ministarstva i tužilaštva, te su podsjetili da je platila funkcijom zato što nije reagovala po propisima kada je saznala za ovaj slučaj.

Vučurović je tada najavila da će pred nadležnim organima da traži zakonsku satisfakciju, uvjerena da će ,,pravda zakucati na vrata svih koji su bili dio ove konstruisane podlosti“. Ona je navela da će nastaviti da se bori zbog „nepravedne kazne“.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija odgovorili su da se u procesu donošenja odluke o prestanku radnog odnosa Čečovića, kao i razrješenja bivše direktorice Vučurović, nije vodilo postojanjem krivične odgovornosti. Rekli su da to nije u nadležnosti Ministarstva, niti bi se u tom slučaju odluka mogla donijeti bez prethodno sprovedenog postupka utvrđivanja te odgovornosti.

Poštujući prezumpciju nevinosti, Ministarstvo je odluku donijelo po osnovu nalaza inspekcije koja je, između ostalog, utvrdila propuste u procesu odlučivanja, neprimjereno držanje kako Čečovića, tako i Vučurović, prilikom prijave ovog slučaja, čime su drastično povrijedili načela prosvjetne etike i poljuljali povjerenje u sigurnost i bezbjednost školskog sistema, saopšteno je tada iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su istakli da sve uključene strane mogu zadovoljenje pravde tražiti pred pravosudnim organima.

Bivša učenica Vujisić u decembru prošle godine je na društvenim mrežama objavila svoju ispovijest i iznijela detalje prepiske sa profesorom Čečovićem. Objavljivala je i skrinšotove i negodovala zbog reakcije direktorice Vučurović i sankcije koju je izrekla profesoru. Ona je sa građanskim aktivistom Kostom Mijuškovićem organizovala protest sa kojeg su građani tražili da se zabrani Čečoviću da radi u bilo kojoj ustanovi, ali se tražila i odgovornost direktorice, odnosno njeno razrješenje. Vučurović je Čečovića otpustila, jer nakon objavljivanja njegovog spornog ponašanja prema bivšoj učenici i organizacije protesta, on nije dolazio na posao.