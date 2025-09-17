Zatim, kako su ukazali, društvo nije izvršilo priznavanje Investicionih nekretnina u smislu zahtjeva MRS 40 – investicione nekretnine, niti je u vezi s tim vršilo odmjeravanje tih nekretnina

Jedan od glavnih razloga za mišljenje sa rezervom je taj što Institut u poslovnim knjigama za 2024. nije evidentirao jednokratnu finansijsku pomoć zaposlenima od 1,136 miliona eura, koju je dala Vlada. Pomoć Vlade, dodijeljena sa jasno definisanom namjenom – za finansijsku pomoć zaposlenima u Institutu, knjižena je 1. januara 2025. To, prema mišljenju revizora, ne odražava stvarnu prirodu transakcije, prenosi Dan.

" Nepriznavanje ovog događaja u poslovnim knjigama za 2024. godinu imalo je za posljedicu pogrešno stanje obaveza prema zaposlenima na dan 31.12.2024, jer se prikazuje da su one još uvijek otvorene, iako su de fakto izmirene, i pogrešno određivanje rezultata perioda, jer nisu priznati efekti pomoći i isplate " konstatovala je revizorska kuća HLB mont audit.

Vlada je lani, krajem aprila, donijela zaključak o dodjeli jednokratne pomoći Institutu. Taj novac je iskorišćen za isplatu zarada zaposlenima, koju su u tom momentu bili u teškoj situaciji, jer nisu primili tri plate. Novac je uplaćen na žiro-račun Sindikalne organizacije Instituta, koja je dalje vršila distribuciju direktno na žiro-račune zaposlenih.

" Ovakav način evidentiranja poslovnog događaja, koji je nastao u 2024. godini, a koji se knjigovodstveno evidentira u narednoj finansijskoj godini i tretira kao međusobno potraživanje i obaveza sa matičnim ili povezanim pravnim licem, nije u skladu sa stvarnom prirodom poslovnog događaja, niti sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda. Dakle, sredstva koja su primljena od države u svrhu izmirenja obaveza prema zaposlenima trebalo je knjigovodstveno evidentirati u smislu "zatvaranja" obaveza prema zaposlenima, a u korist prihoda poslovne 2024. godine " piše u izvještaju.

Takođe, revizor je ukazao da je Institut Igalo knjigovodstvenim evidentiranjem tuđe imovine kao imovine u sopstvenom vlasništvu pogrešno iskazao vrijednost svoje imovine na dan bilansa, 31.12.2024. Revizor je ukazao da je Institut trebalo da imovinu koja mu je data na korišćenje evidentira u okviru vanbilansne evidencije, te da je zbog toga vrijednost aktive preduzeća precijenjena za 47,7 miliona eura.

Nemaju službu interne revizije

Revizor je skrenuo pažnju akcionarima da Institut nije izvršio obračun efekata transfernih cijena, niti je po tom osnovu vršio korekciju rashoda, odnosno usklađivanja prihoda u prijavi poreza na dobit za 2024.

Zatim, kako su ukazali, društvo nije izvršilo priznavanje Investicionih nekretnina u smislu zahtjeva MRS 40 – investicione nekretnine, niti je u vezi s tim vršilo odmjeravanje tih nekretnin, piše Dan.

" Društvo nije primijenilo zahtjeve MSFI 9 – finansijski instrumenti, u vezi sa zahtjevima MSFI 13 – mjerenje fer vrijednosti, jer na 31.12.2024. nije izvršilo usklađivanje potraživanja po osnovu otplata stanova datih radnicima. Društvo na 31.12.2024. godine nema organizovanu samostalnu Službu interne revizije, kao dio sistema upravljanja i unutrašnjih kontrola" piše u izvještaju revizora.

Ukazali su i da Institut nije izvršio preispitivanje potrebe za procjenom fer vrijednosti nepokretnostii opreme, iako je to bio u obavezi da uradi shodno zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) 16 – nekretnine, postrojenja i oprema. Naveli su i da osnovni kapital društva ne odgovara kapitalu upisanom u CRPS-u, te da prilikom sastavljanja finansijskih iskaza za 2024. nijesu primijenili MSFI 9 – finansijski instrumenti i MSFI 15 – prihodi od ugovora sa kupcima, iako su ovi standardi obvezni za primjenu od 1. januara 2024. godine. Takođe, Institut nije utvrdio iznos rezervisanja po osnovu sudskih sporova, piše Dan.

Institut je prošlu godinu završio sa 320 hiljada eura profita.