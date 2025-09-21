Preko 30 poslanika za avgust, mjesec u kom su bili na godišnjem odmoru, primilo je između 350 i 700 eura veće plate nego u januaru ove godine

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Varijabile na zarade, shodno podacima sa sajta Skupštine, mnogi dobijaju još od februara, kako prenose Vijesti.

Iz parlamenta i partija vlasti ne odgovaraju čime su ih zaslužili, a iz opozicije kažu da je to zbog učešća na kolegijumima i u ključnim odborima, a kažu i da bi trebalo da se dodjeljuju pravednije – onima koji više učestvuju u raspravama.

Iz civilnog sektora sa druge strane, vjeruju da je ovo prećutno povećanje njihovih plata, jer se odustalo od zakona, kako prenose Vijesti.