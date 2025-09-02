Prema najnovijim podacima, neto zarade članova Vlade Crne Gore za jul ove godine kretale su se od 528 do 3.812 eura.

Izvor: Vlada Crne Gore

Predsjednik Vlade, Milojko Spajić, ostvario je neto zaradu od 2.048 eura, dok generalni sekretar Vlade, Dragoljub Nikolić, prima 1.726 eura, kako prenosi CdM.

Među potpredsjednicima, najvišu zaradu bilježe Ervin Ibrahimović, potpredsjednik Vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova (2.062 eura), te Budimir Aleksić, potpredsjednik Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama (2.055 eura).

Potpredsjednici zaduženi za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica i Aleksa Bečić, imaju neto platu od 1.860 eura, kako prenosi CdM.

Savjetnici i zamjenici unutar Vlade primaju između 1.200 i 1.600 eura, zavisno od sektora i odgovornosti. Primjera radi, Milena Milović, savjetnica predsjednika Vlade za ekonomsku politiku, ima neto platu od 1.595 eura, dok Sandra Radević, savjetnica potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu i borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, prima 1.287 eura.

Posebnu pažnju privlači visoka neto zarada Katarine Peković, zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, koja iznosi 3.812 eura, kako prenosi CdM.