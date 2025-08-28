Branislav Radičević je razriješen iz Odbora za planiranje i uređenje prostora, komunalnu i stambenu djelatnost, a na njegovo mjesto imenovan je Stevan Kandić.

Izvor: Skupština glavnog grada

Na mjesto direktora lokalnog preduzeća "Tržnice i pijace" imenovan je Ivan Bojović.

Iz Odbora direktora Javne ustanove ustanove "Kakaricka gora" razriješena je Andrijana Klisić, a imenovana Đurđina Marković.

Konstatovano je da član Savjeta za imenovanje naselja, ulica i trgova nije više Svetislav Popović, usljed smrti, te da se na to mjesto imenuje Seka Martinović.

Sjednica je završena.

Na sjednici su usvojeni:

Predlog odluke o vraćanju prava raspolaganja Vladi Crne Gore na zemljištu koji čini urbanističku parcelu UP 30 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom – faza III”, za potrebe izgradnje osnovne škole; Predlog odluke o prenošenju prava svojine Svetoj stolici – Vatikanu na zemljištu, koje čini UP 43, UP 44 i UP 45 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom – faza III”, za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa radi izgradnje Apostolske nuncijature;

Predlog odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;

Predlog odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Glavnog grada;

Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izradu lokalnih planskih dokumenata” Podgorica;

Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za razvoj i pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite – Glavni grad;

Predlog odluke o podizanju spomen – obilježja izgradnjom spomenika Borislavu Pekiću;

Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog akcionog plana za podsticanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu – Podgorici za period 2023 – 2025. godine, za 2024. godinu;

Glasovima 30 odbornika, usvojene su tri tačke:

1) Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorica za 2025. godinu, sa Programom urbane sanacije.

2) Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2025. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2025. godinu.

3) Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom.