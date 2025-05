Odluke Vlade na današnjoj sjednici.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada je, na danas održanoj 79. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim vještacima.

Kako se navodi, u kontekstu ispunjavanja obaveza definisanih završnim mjerilom 4 u pregovaračkom poglavlju 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga Crna Gora treba da donese izmjene nacionalnog zakonodavstva u cilju ukidanja svih zahtjeva za državljanstvom za pristup i uživanje slobode pružanja usluga, izuzev zahtjeva za državljanstvom opravdanim i proporcionalnim sa članom 51 UFEU, koje moraju biti primjenjive najkasnije datumom pristupanja.

“Navedenim predlogom, članom 1 je propisano da se za vještaka može postaviti i lice koje je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, dok je članom 2 propisano da se državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije može postaviti za vještaka u skladu sa ovim zakonom od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Navedene dopune izvršene su u cilju usklađivanja predmetnog Zakona sa Direktivom 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu”, kazali su iz Vlade.

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima, načinu i dinamici i sprovođenja mjera agrarne politike za 2025 – Agrobudžet.

“Izmjena se vrši u podtački „2.3.2 RAZVOJ SELA I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE“ u dijelu „Opis mjere i kriterijumi za podršku“ iz razloga pojednostavljenja procedura, u cilju efikasnijeg i lakšeg sprovođenja navedene mjere. Ova mjera se odnosi na podršku za poboljšanje ruralne infrastrukture, a posebno za: izgradnju nove i adaptaciju i rekonstrukciju i opremanje postojeće lokalne infrastrukture (put, voda, struja i ostala prateća infrastruktura) do pojedinih ili grupa seoskih domačinstava, pristup katunima, infrastruktura u okviru gazdinstva itd, projekte razvoja elektro mreže u ruralnim područjima, kao i korišćenje solarne energije za javnu upotrebu na lokalnom nivou, projekte podrške radu mašinskih prstenova, ostale projekte ruralne infrastrukture, objekti od opšteg javnog interesa u ruralnim područjima”, saopštili su iz Vlade.

Podrška se opredjeljuje i za nabavku kontinuirane linije za proizvodnju maslinovog ulja i druge prateće opreme za sveobuhvatni pogon Kuće maslina u Baru, u iznosu od 50 odsto vrijednosti nabavke linije za proizvodnju.

“Takođe, Ministarstvo će kontaktirati sve lokalne samouprave sa ciljem dostavljanja po tri prioritetna projekta iz oblasti koje se finansiraju ovom mjerom. Za lokalne samouprave koje ispune kriterijume, Ministarstvo će potpisati Ugovore sa istima u kojima ce se preciznije definisati način plaćanja i rokovi za završetak investicija. Pojedinačni zahtjevi mogu biti upućeni i od strane mjesnih zajednica, grupe gradana, režijskih odbora i registrovanil poljoprivrednih gazdinstava. Kako bi se razmatrali moraju sadržati: opis lokacije, fotografije postojećeg stanja, opis vrijednost investicije (uz obavezno dostavljanje profakture) kao i obrazloženje koje prije svega predstavlja broj potencijalnih poljoprivrednika i poljoprivrednih površina koje će imati benefit po realizaciji investicije, te lice odgovorno za implementaciju investicije i važeći broj žiro-računa”, rekli su iz Vlade.

Vlada je donijela Program za razvoj i promociju zanatstva za 2025. godinu.

“Ključni cilj Programa je podsticanje razvoja crnogorskih zanatlija kroz pružanje finansijske podrške za nabavku opreme/alata/repromaterijala namijenjenih za obavljanje zanatske djelatnosti i uvođenje njihovog poslovanja u legalne tokove, i to: jačanje konkurentnosti postojećih zanatlija; povećanje broja registrovanih zanatlija; podrška zanatlijama početnicima; podsticanje preduzetništva kod žena i mladih koji se bave zanatskom djelatnošću i podrška zanatlijama za nabavku repromaterijala”, navodi se u saopštenju.

Ukupan budžet za realizaciju Programa iznosi 300.000 eura, a realizacija se ostvaruje kroz tri komponente:

• Odobrena podrška na vrijednost nabavljene opreme/alata pokriva do 70 % opravdanih troškova (plus dodatni procenat podrške za manje razvijene opštine (od 10 %) i žene i mlade do 35 godina starosti (od 10 %)), u iznosu do 14.000 eura, bez PDV-a po zanatliji, što je uvećani maksimalni iznos podrške u odnosu na prethodnu godinu. Maksimalni iznos odobrene podrške po zanatliji u okviru I Komponente iznosi 14.000 eura, dok je minimalni iznos odobrene podrške 1.000 eura.

• Odobrena podrška na vrijednost nabavljene opreme/alata pokriva do 80 % opravdanih troškova (plus dodatni procenat podrške za manje razvijene opštine (od 10 %) i žene i mlade do 35 godina starosti (od 10 %)), u iznosu do 6.000 eura bez PDV-a po novo-registrovanom zanatliji. Maksimalni iznos odobrene podrške po zanatliji u okviru II Komponente iznosi 6.000 eura, dok je minimalni iznos odobrene podrške 1.000 eura.

• Odobrena podrška na vrijednost nabavke repromaterijala pokriva do 80 % opravdanih troškova (plus dodatni procenat podrške za manje razvijene opštine (od 10 %) i žene i mlade do 35 godina starosti (od 10 %)), u iznosu do 1.000 eura bez PDV-a po zanatliji koji su registrovani kao preduzetnici i mikro-preduzeća. Maksimalni iznos odobrene podrške po zanatliji u okviru III Komponente ukoliko se radi o preduzetniku iznosi 1.000 eura, a ukoliko se radi o mikro preduzeću iznosi 500 eura. Treća komponenta je novina u odnosu na prethodnu godinu.

Podrška je bazirana na principu refundacije, i to na način da zanatlija finansira 100 % svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, nakon čega mu se po podnošenju dokumentacije i obaveznog monitoringa, od strane Ministarstva realizuje povraćaj dijela troškova.

Donijet je Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2025. godinu.

“U skladu sa Programom rada Vlade za 2025. godinu, Ministarstvo ekonomskog razvoja pripremilo je Program čiji je cilj dalji razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i povećanje njihove produktivnosti koja treba da doprinese stvaranju otpornije, konkurentnije i izvozno orijentisane privrede. Učešće i rast MMSP je od ključnog značaja za budući rast i razvoj ekonomije Crne Gore, s obzirom da MMSP predstavljaju veoma važan udio ekonomske aktivnosti u zemlji, ali i u regionu Zapadnog Balkana i imaju snažnu orijentaciju ka jedinstvenom tržištu Evropske unije”, dodaje se.

Za implementaciju Programa za 2025. godinu opredijeljena su budžetska sredstva u iznosu od 3.500.000 eura koja će se plasirati kroz tri programske linije podrške:

• Programska linija za unapređenje proizvodnih kapaciteta u prehrambenoj industriji ‐ usmjerena je na sufinansiranje adaptacije objekata i nabavku nove opreme i/ili mašina uključenih u proces proizvodnje za obavljanje podržanih djelatnosti u okviru sektora C Klasifikacije djelatnosti sa opredijeljenim sredstvima u iznosu od 2,850 miliona eura. Intenzitet pomoći iznosi:

– za Komponentu 1 (preduzeća koja posluju do 31. 12. 2024. godine) u visini od 50 do 70 % iznosa opravdanih troškova bez PDV‐a, odnosno u iznosu ne manjem od 25.000 eura niti većem od 150.000 eura za preduzeća koja obavljaju podržanu djelatnost u okviru sektora C;

– Komponenta 2: (Novoosnovani privredni subjekti od 01. 01. 2025. do dana zatvaranja javnog poziva) u visini od 50 % opravdanih troškova bez PDV‐a, minimalni iznos za refundaciju troškova ne može biti manji od 15.000 eura niti veći od 50.000 eura.

• Programska linija za podršku ženskom preduzetništvu, sa opredijeljenim budžetskim sredstvima u iznosu od 500.000 eura, podrazumijeva finansijsku i nefinansijsku podršku preduzećima u većinskom vlasništvu osoba ženskog pola i implementira se u okviru dvije komponente:

– Komponenta 1 – za početnice u biznisu: U visini od 80 % odnosno 70 % iznosa ugovorene subvencije bez PDV‐a, u minimalnom iznosu od 1.000 eura, a u maksimalnom iznosu do 30.000 eura bez PDV‐a (Ukoliko je traženi iznos do 10.000 eura, preduzeće može ostvariti predfinansiranje u iznosu od 70 %, a ukoliko je iznos iznad 10.000 eura ili preduzeće ne želi predfinansiranje, može ostvariti refundaciju od 80 %).

– Komponenta 2: Za privredne subjekte u vlasništvu žena od minimum 51 % koje na dan zatvaranja Javnog poziva posluju minimum 3 godine i duže, u visini od 80 % iznosa opravdanih troškova bez PDV‐a iznosa ugovorene subvencije u minimalnom iznosu od 1.000 eura, a u maksimalnom iznosu do 30.000 eura.

• Programska linija za podsticaj održivog zdravstvenog razvoja, sa opredijeljenim budžetskim sredstvima u iznosu od 150.000 eura, podrazumijeva ulaganja u osnovna sredstava – novu opremu direktno povezanu sa proizvodnjom odnosno pružanjem usluga, a koja je u direktnoj vezi sa osnovnom šifrom djelatnosti. Intenzitet podrške je u visini od 70 % iznosa opravdanih troškova bez PDV‐a, u minimalnom iznosu od 1.000 eura, a u maksimalnom iznosu do 30.000 eura bez PDV‐a.

Program je, navodi se, koncipiran na sistemu refundacije dijela opravdanih troškova realizacije određene aktivnosti koju preduzeće sprovodi. Princip je da preduzeće finansira 100 % svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, a onda mu se nakon podnešene dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstva ugovorene aktivnosti, od strane Ministarstva ekonomskog razvoja odobrava refundacija dijela troškova.

Vlada je utvrdila Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o pristupanju finansijskom instrumentu Evropske unije Program za životnu sredinu i klimatsku akciju – LIFE program 2021-2027 i prihvatila tekst Sporazuma.

“Crna Gora predlaže zaključivanje ugovora o pristupanju LIFE programu kako bi obezbijedila potrebna sredstva za realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija. Uključivanje u ovaj program omogućava značajnu podršku za inovativne projekte, doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja i klimatskih ciljeva države, te pruža mogućnost za jaču integraciju u evropske i međunarodne tokove u oblasti zaštite životne sredine. U Nacrtu sporazuma navedeno je da se Sporazum primjenjuje od 01 .01. 2025. godine. On ostaje na snazi onoliko dugo koliko je potrebno da se završe svi projekti i aktivnosti ili njihovi dijelovi koji se finansiraju iz LIFE programa, sve radnje potrebne za zaštitu finansijskih interesa Evropske unije i sve finansijske obaveze koje proizlaze iz implementacije ovog Sporazuma između strana”, saopštili su iz Vlade.

Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti na teritoriji Opštine Kolašin i Opštine Andrijevica radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Mateševo – Andrijevica.

“U predmetnoj Odluci, odnosno u nazivu odluke i članu 3 riječi: “i Opštine Andrijevica” brišu se obzirom da je na zahtjev lokalnog stanovništva i EBRD banke zbog negativnog uticaja na socijalni aspekt i zajednicu osnovne trase po Idejnom projektu autoputa, dionica Mateševo – Andrijevica, došlo do izmještanja trase autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo – Andrijevica. Eksproprijacija nepokretnosti na teritoriji Opštine Kolašin vrši se u KO Mateševo, KO Sunga i KO Kraljske Bare vrši se na teritorij Opštine Kolašin. Obaveza Crne Gore – Uprave za saobraćaj je da riješi imovinsko pravne odnose, u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji Crne Gore za 2025. godinu. Sredstva za isplatu novčane naknade za eksproprisane nepokretnosti za ovaj putni pravac planirana su Zakonom o budžetu”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Andrijevica, KO Slatina, KO Sjenožeta, KO Gnjili Potok i KO Kralje na teritoriji Opštine Andrijevica radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Mateševo – Andrijevica.

“Uprava za saobraćaj je, u skladu sa Zakonom o putevima i Zakonom o Budžetu Crne Gore, predložila realizaciju postupka eksproprijacije nepokretnosti na teritoriji Opštine Andrijevica radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Mateševo – Andrijevica. Eksproprijacija nepokretnosti na tertoriji Opštine Andrijevica vrši se u KO Slatina, KO Gnjil Potok, KO Andrijevica, KO Krale i KO Sjenožeta na teritoriji Opštine Andrijevica. Obaveza Crne Gore – Uprave za saobraćaj je da riješi imovinsko pravne odnose, u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji. Sredstva za isplatu novčane naknade za eksproprisane nepokretnosti i za ovaj putni pravac planirana su Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu”, kažu iz Vlade.

Usvojen je Izvještaj o spovedenim pregovorima o Sporazumu o saradnji u oblasti bezbjednosti i podršci između Crne Gore i Ukrajine i prihvaćen tekst Sporazuma.

Takođe, Vlada je usvojila Izvještaj o završenim pregovorima u cilju zaključivanja Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine o izmjeni Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine kojim se zamjenjuje Aneks II Sporazuma o slobodnoj trgovini, pravila o porijeklu robe i metode administrativne saradnje i prihvatila tekst Protokola.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.