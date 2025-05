“Ne smatram apsolutno da je to dobar potez. Nikada ne bježim od sebe, svoje prošlosti, tradicije…"

Izvor: Vlada Crne Gore

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da neće prihvatiti inicijativu za izmještanje spomenika nekadašnjem predsjedniku SFR Jugoslavije Josipu Brozu Titu, prenosi Adria TV.

To je prije nekoliko dana najavio lider Slobodne Crne Gore i funkcioner Glavnog grada Vladislav Dajković, koji je kazao kako će tražiti da taj spomenik bude izmješten na Cetinje.

“Ne smatram apsolutno da je to dobar potez. Nikada ne bježim od sebe, svoje prošlosti, tradicije… Ja sam to što sam, moj grad je to što jeste, moja država je to što jeste i što je bila i ja to ne mogu uljepšati“, rekao je Mujović gostujući na Adria TV i dodao da je Tito realnost bivše SFRJ, Crne Gore i „ovog grada, koji se više od 50 godina zvao Titograd”.

Kako je dodao, on neće prihvatiti tu inicijativu.

“Ako budem preglasan – to je druga stvar, ali biću apsolutno protiv bilo kakvog prekrajanja istorije”, dodao je.