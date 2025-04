Inicijativu za smjenu Mandića najavile su bile i Socijaldemokrate (SD), ali će je, jer nemaju dovoljno poslanika za to, zajedno sa DPS-om.

Demokratska partija socijalista (DPS) podnijeće nakon prvomajskih praznika inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, zbog navodnog incidenta u kom je učestvovao njegov bratanić i neformalni član njegovog obezbjeđenja Danilo Mandić, koristeći skupštinsko vozilo.

To su ‘’Vijestima’’ nezvanično rekli iz DPS-a. Kako su objasnili iz te, najjače opozicione stranke, njihova inicijativa, koji su najavili prije sedmicu, dominantno će se ticati odgovornosti šefa parlamenta, ‘’koji je angažovao bezbjednosno interesantno lice (BIL) za pripadnika svog obezbjeđenja i ustupio mu službeno auto Skupštine kojim je izvršeno krivično djelo’’.

Inicijativu za smjenu Mandića najavile su bile i Socijaldemokrate (SD), ali će je, jer nemaju dovoljno poslanika za to, podnijeti zajedno sa DPS-om.

Prema Poslovniku Skupštine, predlog za razrješenje njenog predsjednika mora potpisati najmanje deset poslanika. SD ima tri, a DPS 17, što znači da će imati dovoljno potpisa da bi inicirali predlog. Ako se on nađe na dnevnom redu i ako se o njemu bude glasalo, za smjenu šefa parlamenta potrebna je podrška većine od ukupnog broja poslanika, najmanje 41.

Međutim, iz većine vladajućih partija poručili su da prvi čovjek zakonodavnog doma ne bi trebalo da podnese ostavku zbog slučaja potencijalne zloupotrebe državne imovine, što znači da neće glasati za njegovu smjenu.

DPS i SD, i ako bi za inicijativu dobili podršku vladajuće Bošnjačke stranke koja je već jednom glasala za smjenu Mandića, ne bi imala dovoljnu podršku da ga razriješe. BS ima šest poslanika, Građanki pokret (GP) URA četiri, a po jednog Demokratska unija Albanaca i Hrvatska građanska inicijativa, što je s DPS-om i SD-om ukupno 32. Ukoliko bi im se eventualno pridružile dvije nezavisne poslanice Jevrosima Pejović i Radinka Ćinćur i poslanik Force Ilir Čapuni, koji je nedavno kazao “Vijestima” da će glasati za razrješenje Mandića, to ponovo ne bi bilo ni blizu većine potrebne za razrješenje (imali bi 35 glasova za).

Parlament i Andrija Mandić i dalje ćute povodom incidenta koji se desio prije desetak dana i ne odgovaraju na pitanja “Vijesti”. O tome skoro da nije bilo riječi ni na sjednicama Skupštine.

Više državno tužilaštvo u Podgorici sumnjiči Danila Mandića da je 19. arpila ranio u glavnom gradu Darka Perovića i Arisa Turkovića. Uprava policije tvrdi da je Mandić službenim vozilom zakonodavnog doma, džipom “range rover”, prepriječio put Peroviću i Turkoviću, i ka njima ispalio “više hitaca od kojih su oštećeni zadobili povrede u predjelu nogu”... Sudija podgoričkog Višeg suda Mandiću je odredio pritvor do 30 dana.

Iako je pravni zastupnik Danila Mandića tvrdio da njegovog klijenta za pokušaj ubistva terete isključivo izjave dvojice oštećenih, oni su na saslušanju u Višem državnom tužilaštvu (VDT) negirali da je on pucao na njih i nisu se pridružili krivičnom gonjenju.

Perović je 23. aprila na saslušanju u Višem državnom tužilaštvu svjedočio da Danilo Mandić nije pucao na njega, a takođe je tvrdio da je u policiji trpio prijetnje i ucjene da optuži Mandića za ranjavanje. Policija je zbog toga protiv njega podnijela krivičnu prijavu u ponedjeljak.

Podgoričko osnovno tužilaštvo, kako su ranije rekli ‘’Vijestima’’, istražuje da li je Danilo Mandić zloupotrijebio službeno vozilo parlamenta u noći kad je navodno ranio dvoje ljudi u Podgorici.

DPS, SD i GP URA zbog slučaja Mandićevog bratanića podnijeli su 24. aprila inicijativu za kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića. U inicijativi navode da način na koji su nadležni reagovali u ovom slučaju budi zabrinutost i sumnju u zakonitost i nepristrasnost njihovog postupanja.

Smatraju da je potrebno “utvrditi sve činjenice i okolnosti u vezi s pokušajem teškog ubistva”, odnosno kako je Vrhovno državno tužilaštvo kvalifikovalo to djelo, da li je bilo eventualnog pokušaja prikrivanja dokaza ili uklanjanja tragova, “a s ciljem da se na nezakonit način osumnjičenom olakša pozicija u predstojećem krivičnom postupku”.

“Ovo saslušanje je od ključnog značaja za očuvanje povjerenja građana u institucije sistema i jačanje vladavine prava”, navodi se u inicijativi.

Iz DPS-a su ranije rekli da bi u svakoj demokratskoj zemlji predsjednik parlamenta “u ovakvim okolnostima” odmah podnio ostavku, ne zato što je zakonski obavezan, već zato što zna da je “nakon ovakvih dešavanja moralno nedostojan da nastavi s njenim obavljanjem”.

NVO Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Tužilački savjet da iskoristi zakonska ovlašćenja i provjeri postupanje nadležnih tužilaštava u slučaju Danila Mandića.

’’Slučaj je izazvao izuzetno interesovanje javnosti, a dodatnu zabrinutost izazivaju brojne kontradiktorne informacije koje su posljednjih dana saopštavali predstavnici tužilaštava, policije i odbrane, uključujući nejasnoće oko uviđaja, forenzike, korišćenja službenog vozila i blagovremenosti reakcije. Javnu pažnju dodatno pojačava činjenica da je osumnjičeni blizak saradnik i srodnik jednog od najviših državnih funkcionera’’, saopštili su.

CDT poručuje da je hitna i transparentna reakcija Tužilačkog savjeta ključna za očuvanje povjerenja građana u rad pravosudnih institucija.

Predsjednik DPS-a Danijel Živković rekao je juče na sjednici parlamenta da najjača vladajuća partija, Pokret Evropa sad (PES), “zabija glavu u pijesak” kad su u pitanju Andrija Mandić i njegova Nova srpska demokratija (NSD).

On je tokom rasprave o setu zakona iz oblasti obrazovanja i naučno-istraživačke djelatnosti pitao ministarku prosvjete, nauke i inovacija Anđelu Jakšić Stojanović da li će, kao članica Predsjedništva PES-a i koordinatorka političkih aktivnost te partije za Nikšić, podržati Marka Kovačevića (NSD) za predsjednika Opštine Nikšić.

Ministarka nije odgovorila.

’’To je klasično pesovski, zabijanje glave u pijesak pred činjenicom da u Opštini Nikšić imate predsjednika Opštine koji kaže da ‘ovo nije država Crna Gora’, ‘ovo nijesu njeni simboli’, ‘može mi se ovo nije moja matična kuća... i naravno da će me podržati PES’, koji se izdaje za navodno proevropskog i građanskog političkog subjekta... To ćutanje vas je dovelo do toga da vam se Andrija Mandić smije u lice. Zato što je politički subjekt s 25 odsto doveo na 10, a on s 13 došao na 26 procenata’’, rekao je Živković.