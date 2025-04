Mandić je naslijedio polovinu kuće od 360 kvadrata, s pomoćnim objektom od 73 kvadrata i placem od 600 kvadrata. Na njegovo ime vodi se i 25 odsto dvije kuće od 120 i 80 kvadrata, s pomoćnim objektima od 100 i 120 kvadrata i placem od 300 kvadrata.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Poslanici Nove srpske demokratije (NSD) i Demokratske narodne partije (DNP) posjeduju značajan broj nepokretnosti - pokazuju njihovi imovinski kartoni dostavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK). Najviše stambenih i poljoprivrednih objekata prijavili su šef Skupštine i NSD-a Andrija Mandić, kao i poslanici te stranke Dejan Đurović i Velimir Đoković, pišu Vijesti.

Mandić je naslijedio polovinu kuće od 360 kvadrata, s pomoćnim objektom od 73 kvadrata i placem od 600 kvadrata. Na njegovo ime vodi se i 25 odsto dvije kuće od 120 i 80 kvadrata, s pomoćnim objektima od 100 i 120 kvadrata i placem od 300 kvadrata.

Mandić ima i 25 odsto vlasništva nad zemljištem i šumom od 10 hektara, kao i još jednim zemljištem i pašnjakom od 74 hektara.

Kao prvi čovjek Skupštine, mjesečno zarađuje 2.684 eura.

On je prijavio da je njegova supruga Sanja Mandić tokom prošle godine zarađivala 2.331 eura, a da na tekućem računu ima 14.000. Na njeno ime vodi se i automobil marke “golf 7” iz 2014. godine. Sanja Mandić vlasnica je polovine građevinskog zemljišta površine 1.000 metara kvadratnih.

Ćerka Milena Mandić mjesečno je prihodovala po 778 eura.

Predsjednik poslaničkog kluba NSD-a Dejan Đurović od poslaničke funkcije lani je zaradio 27.339 eura. Njegova supruga Sandra je prošle godine je zaradila 27.625 eura. Ona ima tri poslovna prostora od 80 i dva od po 24 kvadrata, vlasnica je firme “Valu” i posjeduje brojne akcije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Đurović je vlasnik kuće od 80 kvadrata, koju je naslijedio, kao i dijelom vlasnik livada i nešto više od 15.000 kvadrata šuma. Posjeduje pištolj marke “zastava”.

Sandra Đurović otplaćuje dva kredita od 55.000 i 32.000 eura, a vlasnica je vozila “reno megan”.

Poslanik NSD-a Velimir Đoković je poslanik od avgusta prošle godine, a mjesečno po tom osnovu zarađuje 2.046 eura.

On posjeduje kuću (83 kvadrata), dva objekta (22 i 500 kvadrata), njivu (1.085 kvadrata) koje je naslijedio, ali i tri stana od kojih je dva kupio (17 + suteren 36 i 33 kvadrata), a jedan (59 kvadrata) stekao je ugovorom o poklonu. Takođe, suvlasnik je (sedam odsto) livade (8.306 kvadrata), četiri pašnjaka (ukupno 49.940 kvadrata) i šest šuma (ukupno 78.510 kvadrata).

Osim toga, u kartonu je naveo i dva vozila proizvedena 2000. i 2012. (nije naveo da li je neko od njih prodao, a nije preveo na novog vlasnika), pištolj “zastava M70” koji je naslijedio, kao i akcije Rudnika uglja Pljevlja, prenose Vijesti.

Supruga Olivera je u apoteci mjesečno zarađivala 850 eura, kćerka Sara od 450 do 600 eura, ali nije navedeno gdje je zaposlena. Sin Marko je u privatnoj firmi zarađivao od 450 do 600 eura.

Poslanica NSD-a Jelena Božović vlasnica je stambenog prostora od 54 kvadrata koji je stekla kupovinom 2020, te tri automobila proizvedena 1996, 2001. i 2008. Kao poslanica, primala je platu koja se kretala od 690 do 1.074 eura, a za redovan posao od 767 do 819 eura. U redovnom izvještaju prijavila je gotovinski stambeni kredit s preostalim dugom od 4.500 eura.

Poslanik NSD-a Jovan Vučurović je tokom 2024. primao platu koja je varirala od 1.629 do 2.062 eura. Njegova supruga, Biljana Vučurović, u prošloj godini je obavljala funkciju direktorice Gimnazije “Slobodan Škerović” u kojoj je, kao osnovnu platu, primala od 1.063 do 1.242 eura. Osim toga, ostvarivala je naknade iz Centra za obrazovanje odraslih (od 170 do 378 eura) i za ispite (49 i 229 eura), ali i putne naloge i varijabile. Ona je vlasnica stana od 69 i garaže od 13 kvadrata, kao i vozila “reno megan” iz 2015. godine.

Takođe, na njeno ime su prijavljeni i krediti od 1.410 (za mobilni uređaj) i 38.000 eura (stambeni), te rivolving kartica s dugom od 1.500 eura.

U kartonu je navedena i njihova ćerka, koja je zaposlena kao referent u službi za nadzor i kontrolu poslovanja u Aerodromima, gdje je primala od 361 do 600 eura, a tokom jednog mjeseca i varijabilu od 150.

Vaso Obradović iz NSD-a primao je poslaničku platu u iznosu od od 1.790 do 1.910 eura, dok je kao odbornik u Skupštini opštine Bijelo Polje zarađivao 250 eura mjesečno. On je, u februaru prošle godine, zaradio i 1.155 eura kao član popisne komisije, te 742 eura za izradu obrazovnog programa bravar-zavarivač. Vlasnik je kuće od 100 kvadrata, koju je stekao gradnjom, kao i vozila “reno” iz 1997, pišu Vijesti.

Supruga Snežana je kao profesorica u Srednjoj stručnoj školi mjesečno primala 1.101 eura. Ona vozi automobil “dačija sandero”.

Predsjednik DNP-a Milan Knežević tokom 2024. zarađivao je u rasponu od 2.133 do 2.306 eura. On je kupovinom postao vlasnik polovine stana od 135 kvadratnih metara, dok je njegova supruga Tamara vlasnica stana od 71 kvadrata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prvi čovjek DNP-a je nasljedstvom postao suvlasnik s 50 odsto udijela dvije livade ukupne površine 11.754 metara kvadratnih, kao i voćnjaka i šume koji se prostiru na 316, odnosno 361 metar kvadratni, te vinograda od 306 kvadratnih metara. Takođe, vlasnik je sa četvrtinom udjela livade od 17.295 kvadratnih metara.

Knežević je prijavio i automobil “audi a6” iz 2007, za koji je ranije objasnio da je vozilo partije, akcije u Atlas Mont investicionom fondu, kao i stambeni kredit od kog mu je ostalo još sedam rata.

Njegova supruga vlasnica je akcija u dinarima, dok raniji kartoni prikazuju da se radi o Naftnoj industriji Srbije, Telekomu Srbije, Aerodromu “Nikola Tesla” te akcionarskom fondu.

Poslanik njegove partije Dragan Bojović prošlu godinu je započeo kao državni sekretar Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, gdje je njegova plata iznosila 1.473 eura, dok je na poslaničku poziciju došao nakon što su pojedini parlamentarci njegove partije postali ministri u rekonstruisanoj Vladi. Njegova osnovna plata je 2.069 eura.

Dok je radio u Ministarstvu, primio je 350 eura kao predsjednik Projektnog odbora za praćenje realizacije Ugovora o kreditu s Bankom za razvoj Savjeta Evrope, a 1.133 za službenu posjetu Kini. Takođe, u državni trezor je vratio oko 4.300 eura koje su mu pogrešno uplaćene, prenose Vijesti.

Vlasnik je po petine kuće (90 metara kvadratnih), dvije njive (303 i 85 metara kvadratnih), dvorišta (500 metara kvadratnih), kao i dva krša kamenjara (1613 i 150 kvadrata), a njegova supruga i predsjednica podgoričkog parlamenta Jelena Borovinić Bojović kuće u izgradnji (85 kvadrata), stana (68) te dva pašnjaka od 569, te 174 kvadrata.

Bojović je prijavio i vozilo “reno megan senik” iz 2005, a njegova supruga Jelena “reno klio karavan” iz 2012. Bojović je u prethodnoj godini otplatio kredit, dok Borovinić Bojović ima još dva, stambeni i potrošački, od kojih je preostalo oko 48.000, odnosno 4.880 eura.

Borovinić Bojović je kao predsjednica Skupštine glavnog grada primala platu koja je varirala od 1.673 do 1.798 eura, kao ljekarka u Kliničkom centru za dopunski rad od 557 do 824 eura, dok je osnovnu platu prijavila tokom dva mjeseca, 2.022 i 144 eura. Takođe, zaradu je ostvarivala i kao odbornica koja prisustvuje sklapanju braka (175 eura ukupno), predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava tekuće i budžetske rezerve (200 eura), predsjednica Zajednice opština (50 eura), te kao konsultatkinja u privatnoj zdravstvenoj ustanovi (3.000 eura). Ima po 1050 akcija u Luci Bar i Port of Adria i 696 TP Izbor Bar.

Vladislav Bojović iz DNP-a vlasnik je stana od 41 kvadrata, a njegova supruga od 95, a oba su stečena kupovinom. On posjeduje dva automobila, “volvo”, koji je stečen ugovorom o poklonu i “suzuki” koji je kupljen, kao i akcije u Srpskoj kući doo (3.84 odsto). Njegova poslanička plata iznosila je 1.820 eura. Supruga je u JU Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” mjesečno primala 800 eura. Ona otplaćuje stambeni kredit od 34.000 eura.

Poslanica DNP-a Jelena Kljajević je mjesečno zarađivala 1.729 eura. Vlasnica je trećine kuće (96 kvadrata), dvorišta (426 kvadrata) te poslovnog prostora (60 kvadrata) koje je stekla nasljedstvom.

Troje poslanika NSD-a nije prijavilo stambeni objekat na svoje ime ili nekog od članova domaćinstva.

Bojana Pićan prijavila je da joj je poslanička plata u 2024. varirala od 1.579 do 1.692 eura, a odbornička 300 eura. Takođe, kao predsjednica opštinskog Odbora za finansije, privredu i razvoj prvih šest mjeseci prihodovala je po 60, a za jul 11 eura. Na njeno ime vodi se kredit od nešto više od 3.000 eura koji bi trebalo da bude otplaćen u januaru naredne godine, pišu Vijesti.

Milica Rondović, koja je takođe u poslaničke klupe došla nakon rekonstrukcije Vlade, za obavljanje te pozicije primala je 1.971 euro. Prije toga, kao direktorica OŠ “Salko Aljković” 1.038 eura. Ona je prijavila i stambeni kredit od 80.000 eura.

Sin Nikola je mjesečno zarađivao 812 eura, a drugi sin Vladimir 1.018 eura. Njih dvojica otplaćuju keš kredite od 10.000 i 18.500 eura.

Marko Kovačević poslaničku funkciju ne obavlja profesionalno i po tom osnovu nema prijavljenog prihoda. Kao predsjednik Opštine Nikšić zarađivao je od 1.386 do 1.483 eura. Vlasnik je livade od 800 kvadrata i automobila “reno megan” iz 2009. godine, koje je stekao kupovinom. Otplaćuje kredit od 20.205 eura.

Prijavljenu nekretninu na svoje ime nema ni Jovan Vučurović.