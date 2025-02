Novi sastanak za pet, šest dana

Izvor: Vlada Crne Gore

Ključno sporno pitanje između vlasti i opozicije koja treba riješiti da bi se normalizovao rad parlamenta nakon isteka kazne opozicionim poslanicima ostalo je neriješeno i nakon sinoćnjeg susreta dijela njihovih predstavnika uz posredovanje šefa delegacije EU Johana Satlera, a zakomplikovao se i raniji gotovo sklopljen dogovor da o prestanku funkcije sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović Venecijanska komisija da mišljenje koje bi svi prihvatili, saznaju "Vijesti" od učesnika sastanka.

Premijer Milojko Spajić, potpredsjednik Vlade za međunarodne odnose Filip Ivanović, ministarka za evropske integracije Maida Gorčević (svi iz Pokreta Evropa sad), predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković i predsjednik Socijaldemokrata (u ime Evropskog saveza) Damir Šehović, razgovarali su sinoć na Satlerovu inicijativu u zgradi Delegacije EU u Podgorici.



Većina opozicionih poslanika ne može prisustvovati plenarnim sjednicama parlamenta jer ih je početkom februara predsjednik Andrija Mandić kaznio udaljenjem na 15 dana, nakon što su ometali zasjedanja zbog toga što nije usvojen njihov zahtjev da se ponište zaključak Ustavnog odbora i Mandićeva konstatacija da je sutkinji Đuranović prestao mandat jer je ispunila uslove za penziju. Opozicija tvrdi da su Ustavni odbor i Mandić preuzeli nadležnosti Ustavnog suda, koji, po Ustavu, treba da utvrdi razloge prestanka funkcije i o tome obavijesti Skupštinu, prenose Vijesti.

Dva učesnika sastanka sa različitih strana rekla su "Vijestima" da je opozicija sinoć ponudila da se zatraži mišljenje Venecijanske komisije o ustavnosti i zakonitosti zaključaka Ustavnog odbora i Mandićeve konstatacije o prestanku mandata Đuranović, uz zajedničko formulisanje pitanja za VK, čije bi mišljenje, "kakvo god da bude" prihvatile obje strane, a zauzvrat bi se opozicija vratila u parlament nakon isteka kazne, glasala za zakone potrebne za EU integracije i vratila se u Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Spajiću je predlog o traženju mišljenja Venecijanske komisije navodno bio prihvatljiv, ali je rekao da mu je zbog "svojih talibana za vladavinu prava" sporno što je u međuvremenu Đuranović tužila Skupštinu sudu, pa ne bi bilo dobro da se degradiraju domaći sudovi. Živković je navodno odgovorio da je sutkinja podnijela tužbu zbog diskriminacije i da VK može da da mišljenje o drugim stvarima, odnosno o tome da li je prekršena ustavna procedura u tom slučaju.

Oba sagovornika rekla su da je Satler preuzeo obavezu da se kod "venecijanaca" raspita kad bi mogli da daju mišljenje, i o čemu bi to mišljenje moglo biti a da se ne remeti rad domaćih sudova.

"Klubu PES-a je prihvatljiva VK ali tako da ne ugrozimo dignitet domaćeg sudstva koje je upravo konsultovano po istom pitanju od strane potencijalno oštećene strane (Đuranović). U biti - VK ne želi da se uključuje u postupke koji su već pred domaćim sudovima", rekao je učesnik sastanka iz vlasti. "Satler treba da vidi i sa domaćim sudovima. Nećemo njih da gazimo, pravi se sistem, to je suština poglavlja 23 i 24, da domaći sudovi dobro rade".

Satler je u subotu pozvao vlast i opoziciju da se ove sedmice vrate za pregovarački sto i riješi parlamentarnu krizu, pozivajući na jedinstvo "kada je riječ o krupnim pitanjima", podsjetivši na prošlogodišnje usvajanje tri poglavlja, čemu su svi doprinijeli.

"Svi akteri, i opozicija i vlast, izrazili su podršku za uključivanje Venecijanske komisije, što je bio naš predlog – predlog komesarke (za proširenje EU, Marte) Kos kada je bila ovdje. Ona je ponudila rješenje, izlaz iz ove situacije. To rješenje je i dalje na stolu, pa želim da iskoristim priliku da pozovem i vlast i opoziciju da se već naredne sedmice okupe i pronađu rješenje, kako bismo, ulaskom u mart, vidjeli povratak opozicije nazad u Skupštinu. Želimo da ponovimo dobre stvari koje su se dogodile prošle godine, kada smo imali podršku za evropske zakone, ponekad čak i jednoglasnu. Gotovo svi su glasali za ove važne zakone koji će Crnu Goru dovesti do Evropske unije. To želimo vidjeti i ove godine", rekao je Satler u intervjuu Televiziji Vijesti.

"Venecijanska komisija je zlatni standard kada je u pitanju ustavnost i procjena zakonitosti odluka donesenih u demokratiji. Zato smatram da je to dobra ponuda. Ali, na kraju krajeva, odluka je na vama – možete to riješiti i na domaćem nivou. Moj apel je da se već naredne sedmice sjedne za sto, pronađe rješenje za ovo pitanje i nastavi s važnim radom koji predstoji".

Sinoć, međutim, nije postignuta saglasnost ni o zahtjevu opozicije da se u sporazumu izričito navede da se neće na dnevni red parlamenta stavljati izmjene odredbi Ustava o službenom jeziku niti odredbe o Zakonu o crnogorskom državljanstvu, bez konsenzusa sa opozicijom.

Na tome svako malo insistiraju predstavnici vladajuće Mandićeve Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije Milana Kneževića, tražeći da srpski jezik postane službeni a da se ljudima koji su porijeklom iz Crne Gore, među kojima je i par stotina hiljada u Srbiji, omogući da imaju dvojno državljanstvo. Opozicija smatra da je pravi cilj tih zahtjeva izborni inženjering, koji bi omogućio da se izmijeni građanski karakter Crne Gore, a Mandić i Knežević potpuno preuzeli vlast u državi, što oni negiraju.

"Imam utisak da se (Spajić i PES) boje Mandića i Kneževića, i ne smiju da to prihvate da potpišu, jer bi im to ugrozilo vlast", rekao je učesnik sastanka iz opozicije.

Oba sagovornika kazala su da je Spajić odgovorio kako je za pitanje taj dogovor dovoljan dokument "Barometar 26", koji je Vlada usvojila početkom decembra, rekavši da su za to glasale svi u Vladi pa i Mandićevi i Kneževićevi ministri.

U Barometru 26 stoji da se svi potpisnici obavezuju da podrže ispunjavanje obaveza iz “evropske agende”, da promovišu “političku atmosferu dijaloga, saradnje i kompromisa”, da ostave “polarizujuća pitanja” (“identitetske teme i druga pitanja koja mogu izazvati etničke ili vjerske tenzije ili destabilizovati nacionalnu bezbjednost Crne Gore”) “posebnom mehanizmu razrješenja tih pitanja”, koji uključuje radne grupe, kao i skupštinske odbore gdje će se date teme obrađivati uz ekspertsku podršku akademske zajednice.

Sagovornik iz opozicije je rekao i da je Spajić naveo da može da garantuje da PES neće glasati u parlamentu za takve izmjene ako ih Mandić ipak stavi na dnevni red.

"PES samo postupa po Barometru - koji kaže da sva polarizujuća pitanja mogu (doći na dnevni red) samo ako se postigne široki konsenzus - da ne bi ugrozili EU put i pravili nestabilnost tamo gdje je nema", rekao je učesnik sinoćnjeg sastanka iz PES-a.

Novi sastanak nije zakazan, ali bi trebalo da se održi "za pet, šest dana", rekao je jedan od učesnika sjednice.

Petnaestodnevno udaljenje opozicionih poslanika iz plenarne sale trebalo bi da istekne ove ili naredne sedmice, zavisno od dinamike održavanja sjednica parlamenta.

Istog dana kada je opozicija udaljena iz plenarne sale državnog parlamenta, 3. februara, u Budvi je formiran dio lokalne vlasti uz podršku DPS-a bez odbornika Mandićeve i Kneževićeve stranke, nakon što su to oni spriječili u januaru, isto kao što opozicija radi na državnom nivou. Međutim, od tada, nije bilo ni ometanja sjednica državnog parlamenta, ali opozicija nije učestvovala u radu radnih tijela i glasanju na plenumu, iako na to ima pravo. Ni opozicioni poslanici koji nisu kažnjeni, nisu dolazili na sjednice Skupštine.