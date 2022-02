Odlazeći premijer Zdravko Krivokapić, kako sada stvari stoje, najvjerovatnije neće biti dio političke organizacije čije su osnivanje najavili ministri socijalnog staranja i ekonomskog razvoja Milojko Spajić i Jakov Milatović.

Kako piše Pobjeda, predviđeno je da pruži samo posrednu podršku formiranju političkog pokreta svojih ministara, ali ne i da bude na čelu stranke u osnivanju.

Više izvora Pobjede iz prosrpskog korpusa saopštilo je da je razlog ideološke prirode jer Spajić i Milatović insistiraju na pokretu koji će se baviti ekonomskim problemima građana, imajući u vidu početak realizacije programa "Evropa sad", dok Krivokapić insistira na procrkvenoj stranci.

"Stranka će se najvjerovatnije zvati Evropski pokret, dok Krivokapić insistira na demohrišćanskoj stranci, koja bi trebalo da se formira na osnovama nevladine organizacije 'Ne damo svetinje'", rekao je izvor Pobjede.

Milatović i Spajić su formiranje svoje stranke najavili u danu kada je izglasano nepovjerenje Vladi i tom prilikom nijesu pomenuli Krivokapića kao dio svog budućeg političkog pokreta.

Milatović je u nedjelju u Dubaiju dao objašnjenje da će Krivokapić odlučiti da li će biti dio pokreta čije osnivanje je najavljeno.

"Hoće li profesor Krivokapić i kako će nastaviti svoj politički život, to će on sam odlučiti. U svakom slučaju, treba uvijek reći da je on pokretač, ostavimo profesoru da odluči", naveo je Milatović.

Spajić je kazao da za sada nemaju nove informacije i da nijesu radili na detaljima o osnivanju pokreta. Sve će, kako je naveo, objasniti narednih dana.

"Treba nam neko vrijeme da razmislimo, reflektujemo stvari i vidimo šta je za državu najbolje i kako mi privatni i profesionalni život da usmjerimo. Nema potreba za bilo kakvom žurbom, kao što smo rekli, kada se vratimo sve će biti na svom mjestu", poručio je Spajić.

Prema saznanjima Pobjede, Spajiću će definitivno strateški partner biti DF, pogotovo ako bude protesta, sve shodno onome dogovoru van Crne Gore, u koji su uključeni najviši funkcioneri SNS-a Siniša Mali, Aleksandar Jokić, a posredno i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U prilog toj tezi ide i Spajićeva izjava da je "DF demokratski izabran i da ima puno pravo da bude u vladi".

Pobjeda je ranije pisala da će Spajić pokušati da stranku profiliše kao prozapadnu sa osloncem na Crkvu Srbije po uzoru na demohrišćanske stranke Evrope i da im u tome pomaže visokopozicionirani član Hrišansko-demokratske unije Njemačke (CDU) Angele Merkel.

Prema saznanjima Pobjede, kontakt sa visokopozicioniranim funkcionerom CDU je omogućio episkop dizeldorfski SPC Grigorije koji je na službi u Njemačkoj, a značajno je lobirao i biznismen iz Trebinja Veljko Kuštrov, koji ima dobre veze u toj ključnoj članici EU.

Krivokapić se nakon najava o formiranju pokreta Spajića i Milatovića nalazi u teškoj političkoj situaciji.

"Irinej bački mu ne da da potpiše temeljni ugovor, na molbu Andrije Mandića, iako se Krivokapić i ovih dana trudio da to realizuje. Mandić je 'iskopao' taj prolaz kod Irineja bačkog kada je lobirao protiv Joanikijevog izbora za mitropolita, a da Joanikije ne bude izabran najviše je bila zainteresovana Eparhija bačka. Joanikije je i ovih dana na mukama da proba da izlobira da Krivokapić potpiše temeljni ugovor, ali ne smije javno da reaguje zato što je mitropolit postao kada je Vučić dobio uvjeravanja da mu Joanikije neće praviti probleme javnim stavovima, kao što je to radio Amfilohije. Postoji i inicijativa da Krivokapić formira svoju, a ova dvojica svoju stranku, ali je malo vjerovatna. Mada, ni ona nije nemoguća. Onda bi Krivokapić pravio neki konzervativni blok", zaključio je izvor Pobjede.