Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić podržao je večerašnji skup u Podgorici na Tviteru i objavio fotografiju sa protesta.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Podgorica je na nogama, and I think it’s beautiful❤️pic.twitter.com/l9ZHxnAB8t — Milojko Spajić (@MickeySpajic)February 9, 2022

"Podgorica je na nogama, and I think it’s beautiful", napisao je on na Tviteru.

Na Tviteru se oglasio i minsitar ekonomskog razvoja Jakov Milatović koji je bio na protestu.

Opet se desio narod! Sa ponosom sam večeras šetao sa vama, dragi gradjani Crne Gore!pic.twitter.com/STqGhGDe9q — Jakov Milatovic (@JakovMilatovic)February 9, 2022

"Opet se desio narod! Sa ponosom sam večeras šetao sa vama, dragi građani Crne Gore", poručio je Milatović.