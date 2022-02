Nakon što su juče najavili osnivanje pokreta ministari finansija i ekonomskog razvoja Milojko Spajić i ministar Jakov Milatović nisu danas saopštili više detalja o tom planu, prenosi RTCG.

Izvor: Twitter/Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Spajić je, crnogorskim novinarima koji u Dubaiju prate Expo 2020, objasinio da, za sada, nemaju nove informacije, da nisu radili na detaljima o osnivanju pokreta, a sve će, kako navodi, objasniti narednih dana.

"Treba nam neko vrijeme da razmislimo, da reflektujemo stvari da vidimo šta je da državu najbolje i kako mi svoj privatni i profesionalni život da usmjerimo. Biće sigurno i jedan period reflektovanja i nema potreba za bilo kakvom žurbom, kao što smo rekli kada se vratimo sve će biti na svom mjestu", kazao je Spajić, prenosi Portal RTCG.

Milatović je kazao da je iza njih istorijski period i da im je, kako dodaje, bilo zadovoljstvo i čast što su bili ministri u Vladi Zdravka Krivokapića.

Kaže da su sva dešavanja prethodnih dana bila za njih iznenađujuća, nvodi RTCG,

"Važno je sačuvati kontinuitet istorijske pobjede od 30. avgusta 2020. godine i onaj naš Tvit od juče je bio u tom pravu. Crna Gora ne može više da čeka, Crna Gora je zemlja u kojoj građani hoće reforme u kojoj su građani već vidjeli da mogu da imaju veće plate i u kojoj građani očekuju od svih donosioca odluka da budu puno više odgovorni premanjima nego što je to bilo u prošlosti", kazao je Milatović, novinarima.

Ostaje kaže i gorak utisak i bol, da je čovjek koji je učestvao u pobjedi od 30. avgusta bio i upravo taj koji je srušio Vladu.

"Vrijeme je majstorko rešeto i na kraju će pokazati sve", rekao je Milatović.

Na pitanje novinara da li će i Krivokapić biti u pokretu čije osnivanje planiraju, Milatović kaže da je Krivokapić pobjednik i da će kao takav ostati upamćen u crnogorskoj istoriji, kao čovjek koji je bio nosilac pobjedničke liste, koju je podržalo 34% građana.

"Hoće li profesor Krivokapić i kako će nastaviti svoj politički život to će on sam odlučiti. U svakom slučaju treba uvijek reći da je on pokretač, ostavimo i profesoru da odluči", zaključio je Milatović.