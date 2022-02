Budva je pred uvođenjem prinudne uprave zbog neodržavanja sjednice lokalnog parlamenta već šest mjeseci, prenosi RTCG.

Odluku o uvođenju privremene uprave trebalo bi da donese Vlada, iz koje zbog aktuelne situacije, RTCG nije uspio da sazna da li će i kada uvesti privremene mjere, odnosno imenovati tročlani Odbor povjerenika koji bi upravljao Budvom do novih lokalnih izbora.

Odluka o prinudnoj upravi je na Vladi, mada su tumačenja rokova različita i kreativna, kazao je Radiju Crne Gore predsjednik Opštinskog odbora Demokrata Budve Mijomir Pejović, navodi RTCG.

Nesaradnja Demokrata i DF-a kao ključnih nosilaca vlasti u Budvi i nepotpisan koalicioni sporazum, za Pejovića su najveći problem.

”Mi smo još u septembru izašli sa predlogom za rješavanje ove krize. Predsjednik Skupštine Opštine Krsto Radović je velikodušno ponudio da se on i predsjednik Budve Marko Carević povuku sa funkcija i da onda neki drugi ljudi sjednu i da se dogovore. Mi i dalje smatramo da je to jedini ispravan put, kako bi ova vlast funkcionisala do 2024-te godine”, rekao je Pejović.

Pejović vjeruje da je prinudnu upravu i nove izbore u Budvi još moguće preduprijediti.

“Siguran sam da ukoliko postoji volja kod Demokratskog fronta da se sporazum može postići za svega nekoliko dana i u toj situaciji mogli bi se preduprijediti i prinudna uprava i izbori. Tako da je sve na njima”, zaključio je Pejović za RTCG.