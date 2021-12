Danas je više od 630 građana podnije Inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Opštine Budva po hitnom postupku na kojoj bi se, po njihovom zahtjevu raspravljalo o četiri predloga odluka, prenosi Standard.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Riječ je o predlogu odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godinu, predlogu Odluke o budžetu Opštine Budva za 2022. godinu, predlog Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2022. godinu i predlog Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2022. godinu, navodi Standard.

"Politička opstrukcija i prepucavanja koja su proizvela nezakonitu blokadu rada parlamenta koja građane Budve drži kao taoce je protivzakonita i suprotna interesima građana zbog čega parlament ne vrši svoju osnovnu funkciju a to je donošenje odluka u interesu grada i građana", piše u obrazloženju odluke.

Za njih je, kako su kazali, nedopustiv stav pojedinih političkih subjekata da bojkotuju rad parlamenta i time ne izvršavaju svoje radne obaveze koje su im građani povjerili.

"Posebno je nedopustivo da predsjednik skupštine kao prvi čovjek skupštine, nakon što je resorno ministarstvo utvrdilo da je kršio zakon i nasilno blokirao rad parlamenta nastavlja da se ponaša nezakonito i nastavlja da blokirao rad predstavničkog doma građana. Posebno je za nas neprihvatljivo i neodgovorno da odbornički klubovi Demorkatske Crne Gore, SNP, Prave, Ure, DPS-SD-CG, bojkotuju rad parlamenta i time sprečavaju normalno funkcionisanje lokalne samouprave zarad svojih uskostranačkih interesa.

Imajući u vidu negativnu praksu unazad nekoliko godina koja se ogleda u činjenici da se budžet grada umjesto do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu usvaja sa zakašnjenjem od 3 mjeseca, odnosno da se primjenjuje privremeno finansiranje do 31.marta, smatramo da je takav pristup vođen štetnim partijskim interesima i da predstavlja mehanizam političke opstrukcije koji građani nisu dužni da trpe. U tom smislu, program investicionih aktivnosti i program uređenja prostora se donosio sa zakašnjenjem zbog čega su investicione aktivnosti u našem gradu ili zaustavljene ili se otežano realizuju. Zbog tog neprimjerenog političkog ponašanja trpe građani i usporava se sveukupni razvoj našeg grada", ističe se u obrazloženju inicijative.

Oni ukazuju da je pravni osnov za podnošenje inicijative sadržan je u članu 52 Statuta Opštine Budve.

"Kojim je propisano da se odluke mogu izutetno donijeti po hitnom postupku dok je članom 55 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva propisano da u slučaju postojanja neodložne potrebe za rješavanjem i razmatranjem određenog pitanja ili odnosa čije nerješavanje bi prouzrokovalo ili moglo prouzrokovati štetne posledice, predsjednik Skupštine može po sopstvenoj inicijativi sazvati sjednicu po hitnom postupku, odnosno u roku kraćem od 10 dana.

Sjednicu po hitnom postupku predsjednik Skupštine može sazvati i na zahtjev predsjednika Opštine, 1/3 odbornika ili na inicijativu najmanje 300 građana upisanih u birački spisak Opštine sa posljednjih sprovedenih izbora. Podnosilac zahtjeva/inicijative za sazivanje sjednice po hitnom postupku u zahtjevu/inicijativi navodi i obrazlaže razloge hitnosti i ne može zahtijevati sazivanje Skupštine u vremenu kraćem od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva. Na dnevnom redu sjednice sazvane po hitnom postupku mogu se naći samo pitanja koja se odnose na okolnosti, pitanja i odnose iz stava 1 ovog člana", dodaje se u obrazloženju inicijative,

Imajući u vidu, kako prema njihovim riječima, da je predsjednik opštine u zakonski predviđenom roku dostavio skupštini opštine na razmatranje i usvajanje predloge odluka čije se usvajanje traži ovom inicijativom, a posebno to da je Ministarstvo finansija dostavilo pozitivno mišeljenje na Predlog odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godine kao i to da se radi o pozitivnom rebalansu budžeta zbog suficita koji iznosi 4.767.062,60 eura, neophodno je da skupština opštine kao predstavnički dom građana odlučuje o ovim predlozima jer je to u najboljem interesu razvoja grada.

"Zbog svega navedenog, građani Budve su protiv pravnog i političkog nasilja koje se sprovodi od strane predsjednika skupštine Opštine Budva i političkih subjekata Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije Crne Gore, Ujedinjenjene reformske akcije, Prave Crne Gore, Demokratske partije socijalista Crne Gore, Socijaldemokrata Crne Gore i Crnogorske, koji bojkotuju rad parlamenta a koji vodi ka uvođenju privremene uprave, iz kog razloga tražimo da se zakaže sjednica po hitnom postupku i u najkraćem mogućem roku odblokira parlament i usvoje odluke i investicioni programi jer je to u naboljem interesu građana Budve", zaključuje se u inicijativi.