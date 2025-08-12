Sumnja se da je zapalio bakarne kablove

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Državljanin Kosova Shehu Liridon (38) uhapšen je zbog sumnje da je rano jutros u barskom naselju Zaljevo izazvao požar, saopšteno je iz Uprave policije.

“Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bar prijavljeno je danas oko 11:30 časova da je u mjestu Zaljevo došlo do izbijanja požara kojim je zahvaćeno nisko rastinje. Odmah po prijemu prijave, na lice mjesta su upućeni pripadnici Službe zaštite i spašavanja koji su lokalizovali požar. U vezi sa navedenim događajem, obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, po čijem nalogu je izvršen uviđaj na licu mjesta”, navode iz policije.

Kako dodaju, na osnovu preduzetih brojnih kriminalističko-operativnih aktivnosti, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali, a potom i pronašli kosovskog državljanina Shehu Liridon (38), koji je doveden u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Bar radi prikupljanja obavještenja.

“S.L. je, kako se sumnja, jutros oko sedam- časova otišao u naselje Zaljevo gdje je na zemljanoj podlozi zapalio bakarne kablove čime je izazvao požar na niskom rastinju, koji se ubrzo otrgao kontroli, nakon čega je S.L. pobjegao sa lica mjesta”, precizirali su iz UP.

Po nalogu postupajućeg državnog tužioca, S.L. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden na dalju nadležnost tužilaštvu.

“Službenici Uprave policije nastavljaju sa preduzimanjem intenzivnih represivnih aktivnosti usmjerenih na identifikaciju i procesuiranje lica odgovornih za ugrožavanje opšte bezbjednosti”, zaključuju u saopštenju.