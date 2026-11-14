Uroš Stevanović je objasnio kada će najbolji vaterpolisti da se vrate u reprezentaciju Srbije i od čega zavisi.

Izvor: Printscreen/RTS/UNA TV

Najbolji srpski vaterpolisti ne igraju za reprezentaciju. Razlog za to je predsjednik Slobodan Soro, odnosno njegove izjave u medijima i odnos koji ima prema njima. Bivši selektor Uroš Stevanović radi sa velikim brojem igrača iz nacionalnog tima u Radničkom iz Kragujevca i upravo je on pričao na tu temu.

"Pa, svi se nadamo što prije, da će doći do promjena. Da će ovaj period od šest mjeseci biti iza nas i da će da se vrate. I da kao olimpijski i evropski šampioni i četvrti na svijetu završe olimpijski ciklus. Pred nama su Svjetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo, pa Olimpijske igre, koje bi bile kruna karijere", rekao je Stevanović u emisiji "Sportuna" na "UNA televiziji".

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Upitan je direktno - kada će se vratiti oni u reprezentaciju?

"Ne bih da pričam u njihovo ime prije svega, aktuelnija je ta tema, koga god od njih da pitaju, kažu da su sve rekli i da čekaju. Njihov stav je da se ne vraćaju dok je Soro predsjednik. Svi su digli ruke za njega i htjeli su da on bude predsjednik."

Zašto sa Stevanovićem nije moglo?

Vidi opis Uroš Stevanović: "Kada Slobodan Soro ode, najbolji vaterpolisti će se vratiti u reprezentaciju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Kada je Uroš Stevanović otišao sa mjesta selektora VSS je pokušao da se opravda i da kaže "da ne može da bude selektor jer vodi klub", dok to pravilo nije važilo za novog selektora Vladimira Vujasinovića. Zašto?

"Pa dobro, razlika je to što je Vlada radio u stranom klubu, ja u domaćem. Možda su se plašili sukoba interesa, kao što su rekli na Skupštini saveza. Onaj ko preuzima odgovornost, što je predsjednik Saveza, ima svoje ideje i planove, tako radi, bira sa kim će da radi. Ne znam dokle će da zavise od politike klubovi i Savez. Mislim da imamo dugu istoriju toga. Nadam se da ćemo uskoro i u Savezu imati promjene i da će ovi momci da se vrate i da završe olimpijski ciklus koji su započeli u Parizu."

Ističe da komunikacija mora da bude mnogo bolja prema svima.

"Pitanja su za funkcionere u vaterpolu, ja sam bivši selektor, trener. Imam neku ideju, upoznat sam više od drugih. Komunikacija između klubova i saveza sada nije na nivou, nije ni ranije bila na dobrom nivou, ali kažem da moraju zajedno da rade za dobrobit sporta. Mora da se sjedne, da se priča, svako ima neki lični interes. Reprezentacija je iznad svih nas i rezultati su pomagali i klubovima."

"Bilo bi lijepo da se kandiduje više ljudi"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poslije pobjede Studentske liste na parlamentarnim izborima očekuju se i promjene u Vaterpolo savezu.

"Bilo bi lijepo da bude više kandidata, da klubovi izaberu onoga koga žele. Spomenuo si i Olimpijski komitet, mi smo izgubili čovjeka u Izvršnom odboru, iako smo trostruki olimpijski šampioni. Možda smo i jedini uz košarku koji su se borili za olimpijsku medalju. Niko se nije suprotstavio, Zvezda je jedina bila suzdržana, mi kao Radnički nismo prisustvovali Skupštini, eto, ljudi su tada glasali za njega", zaključio je Uroš Stevanović.