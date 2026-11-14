Ležeći policajci sa šiljcima u centru Beograda buše gume vozilima u pogrešnom smjeru. Struka upozorava da je to opasno i nezakonito, te da oštećeni vozači imaju puno pravo na odštetu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Na dvije lokacije u centru Beograda postavljeni su ležeći policajci sa metalnim šiljcima koji buše gume vozilima koja se kreću u zabranjenom smjeru. Stručnjaci za bezbjednost saobraćaja upozoravaju da ovakvi uređaji nisu dozvoljeni na javnim saobraćajnim površinama i da mogu predstavljati opasnost, dok građani ukazuju na štetu koju prouzrokuju.

Dva ležeća policajca, a iz njih vire metalni šiljci, ako kolima krenete u pogrešnom smjeru gume će biti probušene.

Postavljeni su kod Skupštine Srbije i ispred javne garaže kod Pionirskog parka.

"Sredstva prinude" u strogo određenim slučajevima

Damir Okanović iz Komiteta za bezbjednost saobraćaja rekao je da su ovo "sredstva prinude", koja su rezervisana u zakonima u vezi sa policijom i to u strogo određenim slučajevima, kada treba prinudno da se zaustavi vozilo.

"Ovakvi uređaji nisu dozvoljeni za korišćenje na javnim saobraćajnim površinama. Nedopustivo je i zbog toga što postoje situacije kada je neophodno da se tuda kreću vozila hitnih i komunalnih službi. Takođe, može biti i situacija zbog nekih događaja, kada saobraćajna policija preusmjerava saobraćaj nedozvoljenim smjerom", naveo je Okanović.

U Beogradu trenutno postoje samo dva ovakva ležeća policajca. Stručnjaci ističu da je još jedan problem to što auto ostaje onesposobljen i automatski se zaustavlja saobraćaj.

Svako ko ošteti svoje gume ima pravo na nadoknadu štete

"Uređaj odmah buši sva četiri pneumatika i sva vozila koja su prošla ovuda, pogrešnim smjerom, su ostala onesposobljena za dalje kretanje. Ovo nije dozvoljeno, svako ko ovde ošteti svoje gume ima pravo da zahtjeva naknadu štete od grada Beograda, jer je ovo zabranjeno", istakao je Okanović.

Prolaznici pored postavljenih ležećih policajaca sa metalnim šiljcima nisu bili oduševljeni saobraćajnim rešenjem, neki su i imali iskustva sa probušenim gumama.