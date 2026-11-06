Francuz Luka Van Aš plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu u dijelu "kostura" u kojem je bio Novak Đoković. Srbinu je upravo to polufinale bilo glavni cilj u Francuskoj i nije ga ostvario.

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Francuski teniser Luka van Aš plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu, pošto je večeras u četvrtfinalu pobijedio Australijanca Rinkija Hidžikatu 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.

Meč je trajao dva sata i 45 minuta. Van Aš je 47. teniser svijeta, dok se Hidžikata nalazi na 83. mjestu ATP liste. To polufinale bilo je osnovni cilj Novaka Đokovića na Mastersu u Parizu, jer mu je bilo neophodno za plasman na Završni Masters u Pariz, ali ga je Hidžikata zaustavio u osmini finala.

Pamtiće ovaj turnir Van Aš

Sada kada je ispao i Hidžikata, to mjesto koje je čekalo Novaka zauzeo je Van Aš i on će u polufinalu igrati protiv Amerikanca Bena Šeltona, koji je u četvrtfinalu ranije danas bio bolji od sunarodnika Tomija Pola 6:4, 4:6, 6:3.

Luka van Aš je na putu do polufinala Pariza eliminisao i Lorenca Muzetija i Lernera Tijena.

U preostala dva duela četvrtfinala sastaće se: Karlos Alkaraz (Španija) - Tejlor Fric (SAD) i Kasper Rud (Norveška) - Nuno Boržeš (Portugal).

Novak otišao pravo na Evroligu

Izvor: MN Press

U međuvremenu, Novak Đoković se vratio kući u Atinu i sa sinom Stefanom gledao uživo meč Olimpijakos - Zvezda u Evroligi. Tamo je uslikan sa vlasnikom Olimpijakosa, Panajotisom Angelopulosom.