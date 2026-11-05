Ponovo je Rinki Hidžikata gubio na Mastersu u Parizu i ponovo je pobijedio, plasiravši se u četvrtfinale protiv Lorenca Musetija ili Luke Van Aša

Izvor: Twitter/@KalshiTen

Asustralijski teniser Rinki Hidžikata plasirao se u četvrtfinale masters turnira u Parizu, pošto je danas u osmini finala pobijedio Argentinca Tomasa Martina Ečeverija rezultatom 2:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao dva sata i devet minuta i očigledno je da je Hidžikata navikao i na maratonske mečeve na tri seta i na velike preokrete, ali i na "skalpove" favorita. Ečeveri je 31. teniser svijeta, dok je Hidžikata 83. na ATP listi.

Argentinski teniser je prvi set dobio posle dva brejka. Australijski teniser je u naredna dva seta po jednom oduzeo servis protivniku i tako prošao među osam najboljih na poslednjem mastersu u sezoni.

Plasman u četvrtfinale ranije danas izborili su još i Ben Šelton i Tomi Pol. Masters turnir u Parizu igra se za nagradni fond od 6.309.095 eura.

Ko je Rinki Hidžikata?

Rinki Hidžikata je australijski profesionalni teniser japanskog porijekla, rođen 23. februara 2001. godine u Sidneju. Do sada je bio najpoznatiji po velikom uspjehu u konkurenciji parova, gdje je osvojio titulu na Australijan openu 2023. godine u paru sa sunarodnikom Džejsonom Kublerom.

Pored toga, bilježi zapažene rezultate i u pojedinačnoj konkurenciji (singlu) na ATP turu i grend slem turnirima. U pojedinačnoj konkurenciji ostvario je plasman u 4. kolo (osminu finala) US Opena 2023. godine, što mu je najbolji rezultat na grend slem turnirima u singlu.

Najbolji plasman u karijeri u pojedinačnoj konkurenciji ostvario je u avgustu 2024. godine kada je zauzimao 62. mjesto na svijetu, dok je u dublu stigao do 23. pozicije (u oktobru 2023).

(Tačno/MONDO)