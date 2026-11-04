Srpski teniser Novak Đoković ne ide u Torino, a na Završnom turniru je sve u njegovom znaku.

Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ostao je bez šanse za plasman na Završni turnir u Torinu, pošto je poražen u drugom kolu Mastersa u Parizu od Rinkija Hidžikate sa 2:6, 6:3, 6:3. Nevjerovatan je podatak da se srpski as nije plasirao među osmoricu najboljih u sezoni prvi put od 2017. godine.

Prethodne dve sezone je obezbijedio plasman, ali nije igrao zbog problema sa povredama, dok ovog puta tri zapažena rezultata na ATP turu nisu bila dovoljna. Osvojio je titulu u Pekingu, bio finalista Australijan Opena i polufinalista Vimbldona, ali je na ostalim turnirima ispadao u ranim fazama takmičenja.

Đokovićev učinak na Završnom turniru

Novak Đoković drži rekord na Završnom turniru u sezoni sa sedam titula, a prvi sledeći iza njega je Rodžer Federer sa šest pehara. Igrao je ukupno devet finala, a poraze su mu nanijeli Endi Marej i Aleksandar Zverev, titule je osvajao - 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 i 2023. godine.

Jedini je igrač u istoriji koji je osvojio četiri uzastopne titule na Završnom turniru, što je uspio u periodu od 2012. do 2015. godine. Velika šteta što srpski as nije uspio da ostvari jedan od velikih ciljeva u sezoni, a pretpostavlja se da će sve snage uložiti za osvajanje Australijan Opena u januaru 2027.