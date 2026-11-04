Novak Đoković je pričao posle poraza od Rinkija Hidžikate, priznaje da je izgubio kontrolu nad mečom.

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Novak Đoković je dobio prvi set i djelovalo je da ide ka sigurnoj pobjedi protiv Rinkija Hidžikate. A, onda se dogodio šok, izgubio je naredna dva seta i završio sezonu porazom od 83. igrača svijeta - 2:6, 6:3, 6:3. Na konferenciji za medije je priznao da je razočaran.

"Naravno da sam razočaran. Imao sam osjećaj da dominiram u prvom setu i u nekoliko gemova u drugom, ali je onda Rinki podigao nivo igre. Nisam tako dobro servirao, dok je on igrao nevjerovatno. Skoro da nije ništa promašio, odigrao je fantastično. Nisam iskoristio svoje šanse u trećem setu i mislim da je zasluženo dobio", rekao je Đoković na konferenciji za medije.

Izgubio je šanse da se plasira na Završni masters u Torinu, što znači da je za njega sezona završena.

"Niko ne voli da gubi, ali je ovo samo još jedan meč. Imao sam šansu da pobijedim, igrao sam dobro u prvom setu. Onda sam potpuno izgubio kontrolu. Nisam baš najsvježiji, što nije opravdanje za poraz. Sada mi je jedini plan da se odmorim i tome se radujem."

"Pogriješio sam, čestitam mu"

A moment that he’ll NEVER forget Rinky Hijikata battles back to defeat 7-time champion Djokovic and reach the last 16!#RolexParisMasters https://t.co/hry4Slh03K — Tennis TV (@TennisTV)November 4, 2026

Ne može Đoković da prežali što nije iskoristio svoje šanse u ovom meču.

"Moja greška je to što sam izgubio kontrolu, čestitam protivniku. Igrao je nevjerovatan tenis. Bio je efikasan iz svih djelova terena. Ovo je definitivno najbrža podloga na kojoj smo igrali u sezoni. Igračima poput njega, koji imaju ravne udarce i igraju blizu linija takvi uslovi odgovaraju više", zaključio je Đoković.