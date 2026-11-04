U 24 sata, Novak Đoković je od nemoguće misije došao do šanse za plasman na Završni masters. Pročitajte kako je sve postalo moguće.

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Da li će Novak Đoković uspjeti da se plasira na Završni masters u Torinu? Prije samo nekoliko dana to se činilo kao nemoguća misija za njega, međutim u međuvremenu situacija se preokrenula u Đokovićevu korist i sada možemo da kažemo da je sudbina ponovo samo u njegovim rukama.

Novak Đoković je bio dva mjesta ispod crte za plasman na Završni masters u Torinu, na kome će igrati najboljih osam tenisera iz 2026. godine, a sada se ozbiljno približio mjestu koje vodi tamo i ne mora da razmišlja o tuđim rezultatima. Samo svojim. Ako ne bude bilo padova kod njega na mastersu u Parizu, odnosno ako bude igrao kao u trećem setu protiv Vašeroa, ne dolazi u pitanje da li će igrati u Torinu.

Kako se sve promijenilo u 24 sata?

Vidi opis Novak Đoković gleda i ne vjeruje: U 24 sata sve se okrenulo oko Završnog mastersa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Novak Đoković imao je malo sreće da njegovi rivali za plasman na Završni masters u Torinu rano ispadnu u Parizu. Tako je sinoć Rafael Hodar (3.234 poena) eliminisan već u drugoj rundi od Kaspera Ruda, što znači da više ne može da popravi svoj učinak, dok je takođe u roku od 24 sata eliminisan i Frensis Tijafo (3.390 bodova). Njega je izbacio Alis, takođe u drugoj rundi, a radi se o teniseru koji je ispred Hodara i Đokovića kada je rangiranje za Torino u pitanju. Ispred Đokovića je i Aleks de Minor, potencijalni protivnik Novaka Đokovića u trećoj rundi, a koga će srpski as morati da pobijedi da bi ostavio sebi šansu da se plasira u Torino.

Šta kaže poredak za Torino?

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Plasman u Torino obezbijedili su Zverev, Alkaraz, Šelton, Medvedev, Koboli i Fis, odnosno ostala su još dva mjesta u igri. Na njima su trenutno Frensis Tijafo (3.390 bodova) i Rafael Hodar (3.234), ali ne mogu da poprave svoj plasman. Aleks de Minor je na 3.170 bodova, a Novak Đoković na 2.940, dok ne treba zaboraviti ni Tejlora Frica (SAD) koji ima samo 40 bodova manje od Đokovića i takođe gori od želje da ide u Torino.

Kako Đoković sigurno ide u Torino?

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Da bi se Đoković plasirao na Završni masters u Torinu neophodno je da ode najmanje u polufinale Pariza. Dobra vijest je da će sa Aleksom de Minorom igrati u trećoj rundi i tu bi mogao da ga „izbaci iz jednačine“, a sa ukupno 400 bodova koliko se dobija za polufinale na mastersima — izbio bi ispred Hodara, odnosno kao osmi bi išao u Torino.

Jedino još mora da navija da Tejlor Fric ne dođe do finala, pošto bi to moglo da mu napravi problem ako bude eliminisan u polufinalu. Ali, nije ni to previše izgledno kada se zna da je s te strane Alkaraz.

1. runda: Vašero (2:1)

2. runda: Hidžikata

3. runda: De Minor/Rubljov

četvrtfinale: Zverev/Tijen/Cicipas/Hurkač

polufinale: Šelton/Tijafo/Pol/Serundolo

finale: Alkaraz/Koboli/Medvedev/Fis

(MONDO)