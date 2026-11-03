Novak Đoković se izvinjavao Vašerou nakon napete borbe u Parizu, a njihov dijalog nasmijao je sve prisutne.

Izvor: Tennis TV screenshot

Novak Đoković i Valentin Vašero imali su veoma zanimljiv dijalog na mreži poslije međusobnog meča u Parizu i pobjede Srbina poslije preokreta.

"Izvini čov.eče... jedan poen, jedan poen", rekao je Novak.

"Idi u Torino ako možeš", kazao je rival i nasmijao Đokovića.

"Sjajna sezona čovječe", odgovorio mu je Srbin.

Đoković je aludirao na to da je teniser iz Monaka bio praktično na poen od pobjede u trenutku u kojem je vodio u setovima i imao brejk prednosti u drugom. Sa druge strane, Vašero je aludirao na Đokovićev veliki napor da se plasira na Završni Masters u Torinu (15-22. novembar)

Novak je poslije velike borbe i dva i po sata provedena na terenu izborio plasman u 2. kolo Pariza, u kojem će u srijedu igrati u istom terminu protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.