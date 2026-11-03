Novak Đoković je nakon pobjede nad Valentinom Vašeroom u Parizu istakao da nije loš za svoje godine.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Novak Đoković je uspio da preokrene, pobijedi i plasira se u drugo kolo mastersa u Parizu. Pobedio je Valentina Vašeroa iz Monaka 6:7, 7:5, 6;1 i tako zakazao duel sa Rinkijem Hidžikatom iz Australije u drugoj rundi. A onda ga, ukoliko pobijedi čeka bolji iz meča Aleksa De Minora i Tomasa Ečeverija.

Na meču u kome se mučio na kraju je pobijedio, a kada je poslije svega stao pred novinara obratio se publici u Parizu i rekao da je baš ovakav duel očekivao.

"Očekivao sam meč poput ovog. Imate vrlo malo šanse da napravite brejk, pogotovo ja. On ima nevjerovatno jak servis, izuzetno jake lopte i na prvi i na drugi servis. Set i po sam imao ogromne probleme da čitam taj servis, baš sam nagađao gde će. To su brzine od preko 200 na sat", rekao je Novak.

Poremetio ga kiks

Završio bi se možda i ranije ovaj set da nije promašio apsolutni zicer Novak u taj-brejku prvog seta na rezultatu 5:4. Priznao je da ga je to jako poremetilo.

"Imao sam taj nevjerovatan promašaj na voleju na taj-brejku i nakon toga kao da sam bio zamrznut. Nakon toga sam izgubio set i poslije sam nekako, iako je to izgledalo jako trapavo, uspio da se vratim i izjednačim- Poslije toga je bilo mnogo bolje, pogotovo u drugom setu."

Obratio se i na srpskom

Dao je i izjavu na srpskom u kojoj je istakaod a nije ovo bilo loše za tenisera od 39 godina. Pogotovo protiv tenisera koji se iz Bazela vratio sa trofejem.

"Nije bilo tako loše za matorca. Ponekad djeluje da sam prespor ili prestar, ali i dalje nalazim načine da dobijem takve mečeve. Još uvijek ih dobijam. Iskreno bilo je izuzetno teško i tijesno. To sam i očekivao da bude rezultatski i vremenski nešto nalik ovome što se desilo. Osvojio je Bazel prije nekoliko dana, znam da je u sjajnoj formi- Bilo je veoma teško pronaći brejk šanse. Imao sam sreće da je on promašio neke prve servise. Mislim da sam girao solidno pogotovo u trećem setu i naravno zadovoljan sam pobjedom", naglasio je on.

(MONDO, N.L.)