Sten Vavrinka se oprostio od tenisa u Bazelu, a Novak Đoković je bio jedini koji je došao da ga podrži, dok Federer nije prisustvovao. Zašto kad je to u njegovom gradu?

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Legendarni švajcarski teniser Sten Vavrinka oprostio se od aktivnog igranja tenisa u svojoj domovini. Htio je Vavrinka da kraj bude u Bazelu, međutim ne tako rano - već u prvom kolu gdje ga je Jirži Lehečka pobijedio 2:0 (7:5, 7:6). Bili su to i posljednji poeni koje je Vavrinka odigrao u svojoj dugoj i uspješnoj karijeri, koja je tako i zvanično okončana pred domaćom publikom, uz podršku i nekih kolega.

Među njima je bio i Novak Đoković koji je došao u Bazel posle 15 godina kako bi osvojio potrebne poene za Završni masters u Torinu, ali i kako bi iskazao poštovanje svog velikom prijatelju i rivalu Stenu Vavrinki. Neki drugi, pak, nisu našli za shodno da se pojave, čak ni kada se sve događa u njihovom rodnom gradu. Da, pričamo o Rodžeru Federeru.

Zašto Federer nije došao kod Vavrinke?

Zvaničnog objašnjenja zašto Rodžer Federer nije došao na oproštaj Stena Vavrinke - nema. Navijači su primijetili da se nije pojavio i to su neki na društvenim mrežama osudili, nazvali su to "uvredom", posebno kada se zna da je Federer najviše puta proglašavan za "džentlmena godine", odnosno dobijao je nagradu za fer-plej.

Novak Djokovic to Stan Wawrinka ahead of his final tournament in Basel:​"Enjoy the last ride" https://t.co/TL8ddzM7oE — Kalshi Tennis (@KalshiTen)October 26, 2026

S druge strane, Novak Đoković je lično od organizatora turnira tražio da se pojavi na Vavrinkinom oproštaju, dok takođe nije htio da pravi haos oko toga, svjestan da to treba da bude njegov dan.

"Novak me je zvao i pitao da li može da dođe na oproštaj", rekao je Brenvald o ceremoniji koja je održana u ponedjeljak pijre meča, iako je dan kasnije imao meč protiv Uba Umbera i dobio ga je 2:1, tako da će nastaviti učešće u Bazelu gde želi do što boljeg rezultata.

Federer se javio video-porukom

Umjesto da dođe na meč, koji se igra u njegovom rodnom gradu, Rodžer Federer je "samo" snimio video-poruku za svog zemljaka s kojim je osvojio i Dejvis kup 2014. godine, a imaju i medalju u dublu za Švajcarsku.

"Dragi Stene, od srca želim da ti čestitam na nevjerovatnoj karijeri. Nevjerovatno je sve što si postigao. Bilo je sjajno što smo zajedno mogli mnogo toga da doživimo, bilo da je riječ o Dejvis kupu u Lilu ili Olimpijskim igrama u Pekingu - ta pobjeda bila je neverovatna. Hvala ti puno. To je nešto što nikada neću zaboraviti. Nadam se da ni ti nećeš. A tu je, naravno, i grend slem titula, kao i način na koji si se borio i naporno trenirao sa Pjerom Paganinijem", rekao je Federer.

"Čestitam tvojim roditeljima i porodici. Čestitam i tvom timu. Želim ti sve najbolje. Reći ću ti nekoliko riječi na francuskom, da bi me razumio. Mislim na tebe. Nedostaješ mi. Volim te, dječače moj. Uživaj u ovom trenutku. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao".

Navodno, Federer će ipak poslije ove sramote učestvovati na egzibiciji koju organizuje Vavrinka za kraj svoje karijere.

U kakvim su odnosima Federer i Vavrinka?

Iako su zemljaci, iako su zajedno osvojili medalju na OI i podigli Dejvis kup, ne može se reći da su baš veliki prijatelji. Vavrinka je večito bio u Federerovoj sjenci, njegovi uspjesi (a osvojio je dvije grend slem titule) vječito su osporavani, dok je s druge strane tu i podrška Đokoviću - koji je za njega najveći ikada.

"Uvijek sam pričao isto, da je Novak tu. Uradio je više od svih. Drži sve rekorde, napreduje iz godine u godinu, iz turnira u turnir", rekao je Vavrinka za MONDO o tome ko je najveći ikada.

"Za mene je prilično jasno. Na kraju, imao sam sreću da igram u isto vrijeme kao on, Rodžer, Rafa i Endi. Oni su bili najbolji na svijetu godinama, bio je veliki izazov. Kao navijaču mi je bilo sjajno gledati ih kako igraju, kako se bore. Novak je došao malo kasnije, mlađi je, pa se razvijao da bi mogao da im se suprotstavi. To je ljepota sporta i tenisa. Svaki igrač ima šansu da napreduje i da dobije bilo koga. Đoković je upravo to uradio bolje od svih ostalih."