Nakon povlačenja Janika Sinera i sa mastersa u Šangaju sada Saša Zverev ima otvoren put ka prvom mestu na ATP listi. Evo kako može da ga preuzme.

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Janik Siner nema nameru da se vraća na teren. Sada je saopštio da neće nastupati na mastersu u Šangaju. On je prethodni put igrao tenis još u finalu Vimbldona kada je osvojio trofej i pobedio Aleksandera Zvereva. Od tada ga nema i neće ga biti još neko vreme.

"Nažalost, neću moći da igram na Roleks Šangaj Masters turniru ove godine, iako sam se tome nadao. Uvek uživam da igram pred navijačima u Šangaju i veoma mi je žao što sledeće nedelje neću moći da budem tamo. Hvala vam svima na podršci. Radujem se što ću vas ponovo videti sledeće godine", napisao je Janik Siner.

Može da izgubi prvo mesto

Nakon što je igrao polufinale Australijan opena osvojio je Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Madrid i Rim zaredom, a odmah je ispao na Rolan Garosu. Posle pobede na VImbldonu povlačio se redom iz Montreala, Sinsinatija, sa US Opena, iz Pekinga i Šangaja.

Ipak kako je ispao u trećem kolu od Talona Grikspora prošle godine tu ne gubi mnogo bodova, samo 50. Kada mu se to oduzme pašće ispod 11.000 bodova, ali i moći će Saša Zverev da ga prestigne!

Kako Zverev može do trona?

Trenutno je na 9.630 bodova Zverev na drugom mestu, dok je Siner prvi sa 11.000. Ukoliko bi Zverev osvojio Peking i Šangaj došao bi do 11.070 bodova i po prvi put bi bio prvi reket sveta. Ipak prvo mora od 13 časova da savlada Šenga u Pekingu.

(MONDO, N.L.)