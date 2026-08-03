Bjeloruskinja Arina Sabalenka sanja da osvaja titulu sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bjeloruskinja Arina Sabalenka ne može da dočeka da zaigra u miks dublu sa najboljim teniserom u istoriji, Novakom Đokovićem. Njih dvoje su se prijavili za US Open i cilj nije samo promocija sporta i zabava, već titula.

Sabalenka je govorila na konferenciji za medije pred start Mastersa u Kanadi i nezaobilazna tema bilo je partnerstvo za srpskim asom.

"Zaista se radujem. Mislim da će biti veoma zabavno. Uvijek je zadovoljstvo igrati sa Novakom. U miks dublu na Grend slemovima igrala sam samo jednom u karijeri, ali borićemo se do samog kraja. Naš cilj je samo titula, vjerujem u to. Mislim da će biti i zabavno i veoma intenzivno", poručila je Sabalenka.

Ko još igra?

Od prošle godine format takmičenja je promijenjen i turnir se igra prije početka takmičenja u glavnom žrijebu. Ove sezone će se održati 25. i 26. avgusta, a Sabalenka i Đoković će definitivno biti glavne zvijezde.

Biće tu još zanimljivih parova - Elena Ribakina igraće sa Tejlorom Fricom, Mira Andrejeva sa Andrejem Rubljovom, Iga Švjontek sa Kasperom Rudom, dok će u miksu nastupiti i Dijana Šnajder i Danil Medvedev, Tejlor Taunsend i Aleksander Zverev, kao i Naomi Osaka i Kei Nišikori.

Svi dueli biće odigrani na legendarnom stadionu "Artur Eš", a cilj je popularizacija takmičenja u dubl konkurenciji. Ako se uzme u obzir kako je sve proteklo prošle sezone, organizatori su napravili pun pogodak.

Đoković je u premijernom izdanju nastupao sa Olgom Danilović, ali srpska kombinacija nije odmakla dalje od prvog kola. Vidjećemo kakav su tandem Novak i Arina, ali nema sumnje da imaju najveće ambicije...