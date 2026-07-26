Spektakl o kojem će se pričati: Kristijan Prengu je bio na korak od pobjede, a onda je Džošua pokazao klasu.

Izvor: Kevin Quigley / dmg media / Profimedia

Entoni Džošua ostvario je spektakularnu pobjedu u Saudijskoj Arabiji, pošto je nokautirao Albanca Kristijana Prengu u drugoj rundi, iako je na početku meča dva puta bio u velikim problemima.

Povratnički meč britanske zvijezde, prvi nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je izgubio dvojicu bliskih prijatelja, trajao je svega nešto više od jedne runde, ali je donio pravu dramu.

Prenga je u borbu ušao sa skorom od 20 pobeda i samo jednog poraza, ali su gotovo svi njegovi trijumfi ostvareni protiv znatno slabijih rivala, pa je duel sa Džošuom predstavljao najveći izazov u njegovoj karijeri.

Meč je šokantno počeo za Britanca. Već posle dvadesetak sekundi završio je na podu, uspio je da se pridigne, ali je sredinom prve runde ponovo bio ozbiljno uzdrman.

Džošua je primao teške udarce, još jednom mu se brojalo do kraja prve dionice i djelovalo je da je na pomolu jedna od najvećih senzacija u istoriji boksa.

Ipak, u drugoj rundi uslijedio je potpuni preokret. Nekadašnji svjetski šampion pronašao je ritam, počeo da pogađa snažnim kombinacijama i izgledao neuporedivo bolje nego na otvaranju meča.

Zatim je uslijedila razorna serija udaraca koju Prenga nije mogao da izdrži. Albanac je završio u krvi na podu, a sudija je prekinuo borbu i proglasio Džošuu pobednikom.

Džošua je tako stigao do 30. pobjede u profesionalnoj karijeri uz četiri poraza (30-4), a naredni izazov trebalo bi da bude dugo očekivani okršaj sa Tajsonom Fjurijem, koji bi, prema najavama, mogao da bude održan do kraja godine.

Prenga je bio na korak od najveće pobjede u karijeri, ali nije uspio da priredi senzaciju i upisao je drugi poraz u profesionalnom boksu (20-2).