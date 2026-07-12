Janik Siner je osvojio titulu na Vimbldonu, ukupno peti grend slem u karijeri, pa se obratio svojoj majci Siglinde.

Izvor: arena 1 premium

Janik Siner osvojio je prvi grend slem trofej u sezoni, ukupno peti u karijeri. U finalu Vimbldona je pobijedio Sašu Zvereva poslije borbe u četiri seta - 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Poslije toga je stao pred mikrofon i prvo se obratio rivalu.

"Prvo hoću da se obratim Saši i da čestitam njemu, timu i familiji. Znam da ti je cilj bio da osvojiš grend slem. Uspio si u Parizu, bio si blizu i ovdje. Samo nastavi ovako. Blizu si da postaneš prvi igrač svijeta, nije da mi se to baš dopada, ali... Svaka čast, čestitam ti još jednom", nasmijaao se Siner, aludirajući na to da je Nijemac prestigao Karlosa Alkaraza i preuzeo drugo mjesto na ATP listi.

Analizirao je potom i dešavanja sa meča.

"Odlično je počeo, obojica smo odlično servirali, moj tim i ja smo se posebno spremali i zahvalan sam im na svemu."

"Mama, vidio sam da si izlazila"

Vidi opis "Mama, vidio sam šta si radila": Siner uzeo pehar u ruke i okrenuo se ka njoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: arena 1 premium Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 6 6 / 6 AD

Dok je davao izjavu, okrenuo se ka svojoj loži, tačnije ka svojoj majci Siglinde koja je bila tu. Čim joj se obratio, odmah je počela da se smije i pocrvenjela je.

"Mama je tu, vidim je. Nekoliko puta je napustila stadion, vidio sam to. Nije lako biti roditelj igrača. Bilo je ovo sjajno finale, potrebna su dvojica igrača da bi se to desilo. Dali smo sve od sebe. Srećan sam zbog titule i nivoa koji smo prikazali."

Na samom kraju je spomenuo i vremenske uslove u Londonu koji su bili drugačiji nego inače.

"Bilo je nekoliko veoma toplih dana, nije bilo kiše po prvi put što je nevjerovatno. Hoću da se zahvalim skupljačima loptica i svima za to. Olakšali ste nam život na terenu. Ovaj turnir je poseban, ustanete u nedjelju ujutru, spremate se i ne znate kako će se završiti dan. Hvala vam što ste mi pomogli, ne uzimam ništa zdravo za gotovo. Hvala svima još jednom, vidimo se sljedeće godine", zaključio je Siner.