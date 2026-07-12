Janik Siner je pobijedio Sašu Zvereva u finalu Vimbldona i tako odbranio trofej. To mu je prvi grend slem pehar u sezoni.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Janik Siner je odbranio titulu na Vimbldonu pošto je u finalu pobijedio Sašu Zvereva - 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Imaće njemački igrač za čim da žali pošto je mogao da osvoji drugi set i da povede sa 2:0, a čim ga je izgubio krenuli su problemi... Tako je Italijan osvojio prvi grend slem trofej u sezoni, a Saša je propustio priliku da poslije Rolan Garosa osvoji i drugi uzastopni grend slem pehar.

Imaće njemački igrač za čim da žali definitivno. Uradio je nemoguće, uzeo je Sineru set. Servirao je skoro savršeno, odveo meč u taj-brejk i tamo poslije 65 minuta poveo (9:7).

Prijetio je Nijemac u drugom setu, ali nije stigao do brejk lopte pa je i drugi set otišao u taj-brejk. Tamo je Zvereva izdao servis, Siner je sve to znao da kazni i da pokaže zašto je prvi na svijetu. Dobio je taj-brejk i izjednačio (7:2).

U trećem je Saša imao nezgodan pad, bolnu grimasu, Siner je prešao sa druge strane mreže da ga podigne. Odmah poslije toga je Janik napravio brejk i onda poveo u setovima (6:3).

U četvrtom je Janik napravio jedini brejk i došao do zaslužene titule. Ukupno mu je ovo peti grend slem pehar u karijeri. Dva puta je, osim Vimbldona, osvojio i Australijan open, dok jedan trofej ima na US openu.