Novak Đoković igra za polufinale Vimbldona, dok se Mats Vilander kaje zbog svojih ranijih procjena o njegovim šansama.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković danas protiv Feliksa Ože-Alijasima igra za novo polufinale Vimbldona, što je više nego što su mu mnogi analitičari prognozirali u 40. godini. Jedan od njih, možda i najpoznatiji, Mats Vilander, poručio je pred početak turnira da Đokoviću ne daje velike šanse, ocijenio je da bi mogao da ispadne u prvom ili drugom kolu, pa se sad ujeo za jezik.

Kao i mnogo puta do sada, Vilander je požurio sa procjenom i sada se očigledno kaje zbog toga, tako da je primijetio da je sada Đoković ipak u daleko boljoj formi nego što je očekivao. Ili se možda nadao.

"Već sam bio prilično optimista, još polovinom turnira na Australijan openu u januaru, ali još više sam ovih dana", vadi sa Vilander u svojoj kolumni za "L'Ekip": "Uočio sam i fundamentalnu razliku: u Melburnu, imao sam utisak da gledam nekog ko misli da može da odigra dobro, ali ne i da osvoji turnir, dok u Londonu, Novak kog sada gledam, daje mi osjećaj da može da ide do samog kraja."

Morao je, ipak, Vilander da nađe neku zamjerku, pa vidi problem u konkurenciji:

"Naravno, Alkaraz nije tu, ali ni Siner nije takva prijetnja na travi kao što je na tvrdim podlogama. Pored toga, mislim da je važan faktor u svemu i to što se Janik Siner pomalo muči od početka turnira. U moje najbolje vrijeme, na grend slemu je bilo isto, ako bih vidio da se Ivan Lendl muči usput, to bi mi davalo dodatnu snagu", dodao je Šveđanin.

Šta je Vilander tvrdio prije Vimbldona?

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

"Novak Đoković, Janik Siner i Saša Zverev su i te kako ranjivi u prvom kolu, možda i u drugom, ali jednom kada to riješe u svoju korist - onda su skoro nepobjedivi", konstatovao je Mats Vilander, u čemu je očigledno žestoko pogriješio.

Podsjetimo, Đoković je do sada izbacio Vua, Cicipasa, Rinderkneša i Safijulina, a ako prođe Ože-Alijasima najvjerovatnije će igrati protiv Janika Sinera za finale Vimbldona. S druge strane žrijeba najvjerovatniji protivnik bi bio Saša Zverev, osvajač Rolan Garosa za ovu sezonu.