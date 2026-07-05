Najbolja teniserka na svijetu ispala u osmini finala

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Arina Sabalenka završila je nastup na Vimbldonu nakon poraza od Japanke Naomi Osake rezultatom 2:6, 6:7 (2:7) u osmini finala. Osaka je tako prvi put izborila plasman u četvrtfinale Vimbldona, eliminisavši prvu nositeljku i najbolju teniserku svijeta u samo dva seta.

Meč je odigran na Centralnom terenu odmah nakon pobjede Novaka Đokovića nad Romanom Safijulinom, a na licu Sabalenke bilo je vidljivo koliko joj je teško pao ovaj poraz.

Bjeloruskinja je do sada tri puta stizala do polufinala Vimbldona (2021, 2023. i 2025), ali nikada nije igrala u finalu. Tokom 2022. nije mogla da nastupi zbog zabrane učešća ruskim i bjeloruskim teniserima, dok 2020. godine turnir nije održan. Ovo joj je najlošiji rezultat na Vimbldonu još od 2019. godine, kada je eliminisana već u prvom kolu.

Osaka će u četvrtfinalu igrati protiv Čehinje Karoline Muhove.

Sabalenka je na ovogodišnjem Vimbldonu ostvarila tri pobjede – savladala je Teodoru Kostović, Mekartni Kesler i Jelenu Ostapenko, ali je njen put završen u četvrtom kolu porazom od Osake.