Vozač Ferarija upisao devetu pobjedu u karijeri ispred Rasela i Hamiltona, dok je Verstapen odustao četiri kruga prije kraja.

Izvor: Profimedia

Vozač Ferarija Šarl Lekler pobjednik je trke Formule 1 za Veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverston, ostvarivši prvi trijumf još od oktobra 2024. godine i ukupno deveti u karijeri.

Drugo mjesto osvojio je vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok je treći kroz cilj prošao Leklerov timski kolega Luis Hamilton.

Aktuelni šampion Lando Noris završio je na četvrtom mjestu, dok je peti bio vozač Red Bula Isak Hadžar. Njegov timski kolega Maks Verstapen ostao je bez plasmana na pobjedničko postolje nakon izlijetanja sa staze četiri kruga prije kraja, kada je zauzimao treću poziciju.

Bodove su još osvojili Lijam Loson, Arvid Lindblad, Gabrijel Bortoleto, Franko Kolapinto i Pjer Gasli.

U generalnom plasmanu i dalje vodi vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli sa 179 bodova, uprkos tome što je trku završio tek na 16. mjestu zbog tehničkih problema i kazne od pet sekundi. Slijede Džordž Rasel sa 154, Luis Hamilton sa 147 i Šarl Lekler sa 108 bodova.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 vozi se 19. jula za Veliku nagradu Belgije.