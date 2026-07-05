Rukometašice Crne Gore osvojile su peto mjesto na Svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini, čime su potvrdile još jedan veliki uspjeh ove generacije.

Izvor: Reuters

U meču za plasman, izabranice Igora Markovića savladale su Srbiju 34:28 i na dominantan način zaključile nastup na smotri najboljih selekcija svijeta. Crna Gora je tokom cijelog susreta bila u prednosti, a protivnik nijednom nije poveo, što najbolje govori o zasluženoj pobjedi. Već na poluvremenu “lavice” su imale značajnu prednost od 19:13, a u nastavku su je dodatno uvećale, u pojedinim trenucima i do devet golova razlike.

Posebno se istakla serija u drugom poluvremenu, kada je Ramusović vezanim golovima donijela vođstvo 24:16 u 40. minutu, čime je praktično riješeno pitanje pobjednika. Selektor Marković je dao priliku svim igračicama, a gotovo cijeli tim se upisao u strijelce. Najefikasnija je bila Elena Mitrović sa osam golova, dok je Nina Ramusović postigla šest. Natalija Lekić dodala je četiri, a Mia Grujić tri pogotka. Golmanka Teodora Rončević imala je odličnu partiju sa 13 odbrana i zaustavljenim sedmercem.

Ovaj rezultat dobija još više na značaju kada se uzme u obzir čitav tok prvenstva. Crna Gora je savladala Island, Sjedinjene Američke Države, Češku, Kinu, Norvešku i Srbiju, remizirala sa Danskom, a jedini poraz doživjela je u četvrtfinalu od Francuske. Posebno je bolno što je u meču protiv Danske propuštena pobjeda u samom finišu, nakon primljenog gola 17 sekundi prije kraja i situacije u kojoj nije dosuđen sedmerac nad Anđelom Guberinić, što je uticalo na teži žrijeb u nokaut fazi.

Ipak, ova generacija je i ranije pokazala kvalitet, nakon šestog mjesta na Evropskom prvenstvu u Podgorici prošle godine, a sada je petim mjestom na svijetu potvrdila da “lavice” imaju dostojne nasljednice spremne da nastave da drže Crnu Goru u samom vrhu ženskog rukometa.