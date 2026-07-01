Vaterpolo savez Srbije promijenio je ime u Srpski vaterpolo savez, naglašavajući nacionalni identitet sporta i njegov značaj.

Izvor: MN Press

Na današnjoj sjednici Skupštine Vaterpolo saveza Srbije usvojen je novi Statut. Na osnovu novog Statuta, Vaterpolo savez Srbije promijenio je naziv u Srpski vaterpolo savez. Poput mnogih drugih vaterpolo i plivačkih saveza u svijetu (Mađarski vaterpolo savez, Ruski vaterpolo savez, Italijanski plivački savez, Hrvatski vaterpolski savez, Grčki vaterpolo savez, Njemački plivački savez, Slovenački vaterpolo savez i mnogi drugi…), sada je i Srpski vaterpolo savez dobio ime koje jasno definiše pripadnost naciji koju predstavlja.

"Ovim je nacionalna vaterpolo organizacija dobila naziv koji jasnije ističe pripadnost srpskom sportu, kao i mjesto koje vaterpolo ima u našem nacionalnom i sportskom identitetu", navodi se.

Tu je i novi grb

Srpski vaterpolo savez predstavio novi logo.

Izvor: Srpski vaterpolo savez

"Novo obilježje čine stilizovani delfin (koji već decenijama simboliše naše vaterpoliste), vaterpolo lopta i talasi u bojama zastave Republike Srbije. Grb povezuje simbole vode, snage i pokreta sa bojama državne zastave, čime se naglašava prepoznatljivost sporta koji je Srbiju godinama predstavljao na najvišem nivou", navodi se u saopštenju Srpskog vaterpolo saveza.

Novi Statut usvojen je takođe zbog usaglašavanja sa Zakonom o sportu, ali i radi jasnijeg uređenja rada Saveza u narednom periodu.

"Srpski vaterpolo savez nastavlja rad u interesu srpskog vaterpola, njegovih klubova, reprezentativnih selekcija i svih koji su doprinijeli ugledu ovog sporta u Srbiji i svijetu. Usvajanje novog Statuta, promjena naziva i novi grb predstavljaju važan korak u daljem organizacionom jačanju Saveza. Ove odluke temelje srpskog vaterpola postavljaju u savremeniji, precizniji i snažniji okvir", zaključuje se.