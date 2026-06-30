Teodora Kostović je doživjela težak poraz od Sabalenke na Vimbldonu, koja se nije ustručavala da se naruga srpskoj teniserki.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon

Srpska tenisera Teodora Kostović prvi put je prošla u glavni žrijeb Vimbldona, ali nije imala sreće na žrijebu i za protivnicu je dobila Arinu Sabalenku - najbolju igračicu svijeta. To je značilo i debi na Centralnom terenu Vimbldona gde je Kostovićeva očigledno imala tremu što je njena rivalka naravno iskoristila i došla je do lake pobjede.

Na kraju 6:2, 6:3 za Sabalenku za nešto više od sat vremena igre, međutim umjesto da čestita mladoj Srpkinji na uspjehu karijere, Bjeloruskinja je pribegla drugoj taktici - ismijavala je Teodoru Kostović pred svima.

Došla je vidno raspoložena na konferenciju za medije, a onda je odlučila da ponizi Teodoru Kostović koja je pred meč imala jednu samouvjerenu izjavu o tome da želi da "testira" snagu Bjeloruskinje: "Hm, ja imam drugu informaciju o tome šta je rekla", istakla je Arina Sabalenka koja navodno ne prati šta pričaju rivali.

Aryna Sabalenka in press after her win over Kostovic at Wimbledon



"I think she said that she wants to see if I can handle her power... so scary."



pic.twitter.com/aDKnTu6RGB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)June 30, 2026



"Shvatila sam tek sad šta je rekla, pomalo je smiješno.Rekla je da hoće da vidi mogu li da izdržim njenu snagu. Ha-ha. Toliko strašno. Dobro je što ima takvu vjeru u sebe, to je dobra stvar za imati. Ne gledam previše šta pričaju moje protivnice, može to da bude izvučeno iz konteksta, tako da gledam da se sklonim od toga", dodala je Sabalenka koja se ironično nasmijala dok je pričala o mladoj srpskoj teniserki.

Već sada je ova izjava postala viralna, ali ne iz dobrog razloga po Sabalenku koja je i ranije znala da "pecne" svoje protivnike, da bi se poslije toga izvinjavala. Vidjećemo da li će to biti i ovoga puta slučaj.

Ko je Teodora Kostović?

Teodora Kostović je 19-godišnja teniserka iz Novog Sada koja je ove godine na Vimbldonu uspjela prvi put da uđe u glavni žrijeb nekog grend slema, pošto je prethodno bila na korak od toga na Australijan openu i Rolan Garosu. Ima jednu ITF titulu do sada, a 2024. godine osvojila je i Evropsko juniorsko prvenstvo, kao i titulu na travi u Rohemptonu. Dobro se snalazi na sve tri podloge i otvoreno priča kako je ambiciozna.

"Da vidimo da li Arina može da se izbori sa mojom snagom. Naravno da mogu da je pobijedim. Mogu da pobijedim bilo koga kada sam u svojoj zoni. Nikada nisam izgubila ovdje, osjećam kao da je ovo moj teren", rekla je Teodora poslije pobjede nad Žu Lin u kvalifikacijama za Vimbldon.

"Veliki sam borac, borim se za svaki poen i mislim da sve devojke to znaju. Nikada ne odustajem. Čak i ako je na semaforu 6:0, 5:0 i 40:0 za moju protivnicu, ja ću da se borim, jer sam takva", poručila je Teodora.

Podsjetimo, Teodora Kostović je 184. igračica svijeta i trenutno ima skor 15-16.