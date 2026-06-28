Stefanos Cicipas odlučio je da uruči otkaz svom ocu Apostolosu i da angažuje novog trenera, tvrdi da je ovog puta to konačna odluka.

Izvor: Joly Victor/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Stefanos Cicipas (27) nalazi se u najvećoj krizi u karijeri. Pao je na 88. mjesto na ATP listi, a nekada je bio treći teniser svijeta. Zato je odlučio da otpusti svog oca Apostolosa Cicipasa i da angažuje stručnog trenera. Nije ovo prvi put da to radi, mada sada tvrdi da je odluka konačna i da ga neće vraćati u tim. Radiće sa Tomasom Perinom koji radi u akademiji Patrika Muratoglua koji će takođe nadgledati i pomagati.

"Što sam stariji, to mi je teže da zadržim stabilan odnos sa mojim ocem. U odnosu na to kada sam bio mlađi i imao 18-19 godina. Vjerujem da su mom ocu potrebne neke drugačije stvari, kao i meni i to sam osjetio u našoj dnevnoj saradnji. Došli smo do tačke u kojoj mi je potrebno nešto potpuno drugačije. Osjećam se komforno kada sam sa njim, ali to nije rješenje i nešto što će da mi donese naredni korak u karijeri. Naravno da ga volim i da mu želim sve najbolje, ali ovo je potez koji je najbolji za mene", rekao je Cicipas za grčki "SDNA".

Nije mu bilo lako da donese ovu odluku, ali tvrdi da je morao.

"Sve ovo je dosta osjetljivo i teško za mene. Ali, mogu da kažem da verujem da više nećemo raditi zajedno u budućnosti. Želim sam da donosim svoje odluke. Mislim da može dap onudi dosta toga i mojoj braći i mladima koji nadolaze i da bi to trebalo da mu bude fokus. Ja imam druge stvari na umu i mislim da nismo na istim talasnim dužinama bili u poslednje vrijeme", dodao je Cicipas koji bi u drugom kolu Vimbldona mogao da igra protiv Novaka Đokovića.

Izgleda da je Ivanišević bio u pravu

Možda će sada konačno Cicipas da shvati i da je Goran Ivanišević bio u pravu. Možda je bivši trener Novaka Đokovića pretjerao sa riječima koje je koristio kada je rekao da je "najnespremniji teniser sa kojim je ikad radio i da je čak i on sam spremniji od njega". Ali, to se Grku nije dopalo.

Uručio je otkaz Hrvatu, pa se opet vratio radu sa svojim ocem. Možda sada shvati da je Goran imao poentu, možda nije na najbojli način saopštio, ali su stvari dosta jasnije sada. Uostalom, to što je trenutno 88. na ATP listi govori najbolje o stanju i karijere i uma i samog tijela...