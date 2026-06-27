Ema Radukanu će po svemu sudeći nažalost morati da se povuče sa Vimbldona zbog problema sa povredom.
Ema Radukanu je najbolje rangirana britanska teniserka i grend slem šampionka. Nažalost, velika je vjerovatnoća da će morati da se povuče sa trećeg grend slema sezone i da neće moći da igra pred domaćom publikom zbog zdravstvenih problema.
Sve više se spekuliše o tome prethodnih dana. Pojedini su naveli da su je čak vidjeli i sa ortopedskom čizmom, što nije potvrđeno. Danas je odradila i trening sa Anom Kalinskajom koji je prekinula vrlo brzo i povukla se sa terena.
Grend slem šampionka se povlači sa Vimbldona?
Uz to su organizatori Vimbldona poslali i spisak za intervjue koji će se održati u ponedjeljak. Na njemu su Serena Vilijams, Džek Drejper, Amanda Anisimova, dok uz ime Eme Radukanu stoji da će biti naknadno odlučeno. To je dodatno "podgrijalo" priče o njenom povlačenju. Njena protivnica u prvom kolu je Hrvatica Antonija Ružić.
(MONDO)