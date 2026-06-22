Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale kvalifikacija za glavni žrijeb Vimbldona.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale kvalifikacija za glavni žrijeb Vimbldona, pošto je poslije dva seta pobijedio Austrijanca Lukasa Nojmajera 6:4, 6:4.
Lajović u polufinalu kvalifikacija za Vimbldon
Lajović, 153. teniser sveta, pobijedio je 170. igrača na ATP listi poslije sat i 22 minuta.
On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.
U polufinalu kvalifikacija, Lajović će igrati protiv boljeg iz duela Baks - Rodeš.