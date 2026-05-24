Dvojica bivših NBA košarkaša promijenili sport i odmjerili snage u MMA, a Lens Stivenson savladao Majkla Bizlija.

Izvor: X/Happy Punch

Ljubitelji borilačkih sportova pratili su meč Oleksandera Usika i Rika Verhuvena, ljubitelji košarke mogli su da gledaju pobjedu Njujorka nad Klivlendom u NBA ligi, a oni koje zanima i kombinacija sigurno su obratili pažnju na borbu koju su izveli nekadašnji košarkaši - Lens Stivenson i Majkl Bizli.

Dvojica košarkaša koji su tokom karijere pravili brojne kontroverzne poteze oprobali su se u MMA, a ovo im je bila prva borba. Bizli je imao ulogu blagog favorita, ali je morao da "tapne" i prizna poraz nakon što ga je Stivenson uhvatio u kragnu nakon nekoliko sekundi koje su obojica proveli na tlu.

Ispostavilo se da je Lens Stivenson zabravo veoma vješt, pa mu nije bilo potrebno mnogo vremena da Bizlija natjera na predaju. Sve se dogodilo sredinom prve runde, mnogo brže nego što se očekivalo. Ispostavilo se da je Lens Stivenson veoma ozbiljno shvatio ovaj meč i dobro se pripremio. Pogledajte kako je to izgledalo:

— Happy Punch (@HappyPunch) May 24, 2026

Tokom profesionalne karijere Lens Stivenson je igrao za Indijanu, Šarlot, LA Kliperse, Memfis, Nju Orleans, Minesotu, ponovo Indijanu, LA Lejkerse, Atlantu i još jednom Indijanu, uz periode karijere u Razvojnoj ligi, Kini i Portoriku. Odigrao je čak 554 meča u ligaškom dijelu NBA sezone i još 57 utakmica u plej-ofu.

Sa druge strane, Majkl Bizli je u karijeri nastupao za Majami, Minesotu, Finiks, ponovo Majami, Hjuston, Milvoki, Njujork i LA Lejkerse, uz česte odlaske iz lige kako bi igrao u Kini i Portoriku. Svojevremeno je bio jedan od najtalentovanijih američkih košarkaša i reprezentativac u mlađim kategorijama, a kasnije je odigrao 609 mečeva u ligaškom dijelu i još 25 mečeva u plej-ofu NBA lige.