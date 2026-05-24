Legendarni šahista i ruski opozicionar Gari Kasparov pod optužbama za teško kršenje ruskih zakona

Izvor: Konstantin Sednev / imago stock&people / Profimedia

Ruski šahista Gari Kasparov (63) stavljen je na međunarodnu potjernicu zbog optužbi za pravdanje terorizma i kršenje zakona i stranim agentima. Prema pisanju ruske agencije RIA Novosti, šahista i opozicioni aktivista je optužen da je javno opravdavao i vršio propagandu terorizma putem medija i interneta.

Takođe, na teret mu se stavljaju i dva slučaja izbegavanja obevaza propisanih ruskim zakonodavstvom o stranim agentima. Navedeno je da je za njim najpre raspisana federalna i međudržavna potjernica, a od 1. decembra 2025. je zvanično na međunarodnoj potjernici.

Rusko ministarstvo pravde ga je uvrstilo u registar stranih agenata u maju 2022, a Federalna služba za finansijski monitoring Rusije stavila ga je na listu ekstremista i terorista.

Prema optužbama, Kasparovu prijeti do sedam godina zatvora.

Ko je Gari Kasparov?

Gari Kaspov (63) rođen je u Bakuu u Azerbejdžanu kao Garik Kimovič Vajnštajn i pod zastavom Sovjetskog saveza 1980. godine postao je šahovski velemajstor i šampion svijeta, što je bio i devedesetih kada se takmičio za Rusiju. Bio je aktivan od 1976. do 2005 i tek je aktuelni vladar Magnus Karlsen oborio njegov rekordni rejting 2851, u toku 2013. godine.

Kasparov je bio najbolji šahista svijeta rekordnih 255 meseci i postao je najmlađi vladar 1985. sa samo 22 godine, kada je pobedio tadašnjeg šampiona Anatolija Karpova. Upravo protiv njega je branio i odbranio titulu prvaka svijeta 1986, 1987. i 1990.

U toku devedesetih, 1997, bio je prvi svetski šampion koji je izgubio od kompjutera nazvanog "Dip blu". Sa trona ga je skinuo tek Vladimir Kramnik, 2000. godine. Uprkos tome, imao je najbolji rejting sve do odlaska u penziju, u kojoj je bio Karlsenov trener 2009. i 2010.

Posle završetka karijere posvetio se pisanju i politici i formirao je stranku vodeći politiku kojom se suprotstavio predsjedniku Vladimiru Putinu. Napustio je Rusiju 2013. i otišao u Njujork, a 2014. je dobio hrvatsko državljanstvo zbog svoje imovine u Podstrani u blizini Splita.