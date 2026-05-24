Usik krvario, trpio jezive batine, pa brutalno nokautirao fantastičnog Verhovena!

Spektakl kakav boks dugo nije vidio odigrao se pod svjetlima piramida u Gizi!

Bio je veliki Oleksandr Usik na ivici ambisa, a onda je još jednom pokazao zašto ga zovu kraljem teške kategorije.

Riko Verhoven, bivši kik-boks monstrum iz Holandije, imao je Ukrajinca na konopcima skoro čitav meč, a onda je usledio nevjerovatan obrt koji će se dugo prepričavati.

Malo ko je davao ikakve šanse Verhovenu, čoveku kome je ovo bio tek drugi profesionalni boks meč u karijeri. Međutim, Holanđanin je od prvog gonga krenuo bez respekta! Napadao je brutalno, pritiskao Usika i pogađao ga iz svih uglova. Publika kraj piramida nije mogla da veruje šta gleda – neprikosnoveni šampion delovao je izgubljeno, dok je autsajder dominirao ringom.

Čak deset rundi Verhoven je bio opasniji rival! Usik je pokušavao da smiri tempo, radio je iz distance i čekao svoju šansu, ali je Holanđanin neumorno išao napred. Klinčevi, razmijene, žestoki aperkati i direkti – borba je ličila na pravi rat u pustinji.

A onda, kada su svi pomislili da je senzacija na pomolu, Usik je pokazao zašto je jedan od najvećih svih vremena. U 11. rundi Verhoven je još jednom krenuo agresivno, otvorio gard i napravio kobnu grešku. Usik je to čekao kao predator! Sjevnuo je stravičan aperkat pravo u bradu Holanđanina i arena je eksplodirala!

Verhoven je ostao potpuno uzdrman, teturao se po ringu, a sudija je samo sekund prije kraja runde prekinuo meč! Nokaut za pamćenje i novi dokaz da Usik jednostavno ne zna da izgubi.

The referee was supposed to move Oleksandr Usyk to the neutral corner after the knockdown but he didn’t. Usyk was right in his face when the fight restarted. Again, boxing protected its champions.pic.twitter.com/4NzEWYzibY — The Sports Pulse (@Tsportspulse)May 23, 2026

Ukrajinac je tako sačuvao sve četiri velike titule – WBC, WBA, WBO i IBF – i ostao neporažen sa impresivnim skorom 25-0. Ipak, posle svega što je prikazao Rik Verhoven, jasno je da je svet dobio novog opasnog izazivača.

Borba kod piramida donela je sve – dramu, krv, preokrete i nokaut koji će obići planetu!

This fight was rigged in favor of Oleksandr Usyk. I like Usyk but respectfully Rico wasn’t out in the 11th round. Boxing protected it’s champion just like it did for Tyson Fury against Francis Ngannou.pic.twitter.com/6NviN8xMf3 — The Sports Pulse (@Tsportspulse)May 23, 2026