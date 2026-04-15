Karlos Alkaraz donio je odluku da se povuče sa turnira u Barseloni zbog problema sa zglobom.

Izvor: DAX TAMARGO / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karlos Alkaraz se povukao sa turnira u Barseloni. Crne slutnje su se obistinile i drugi teniser svijeta je donio tešku odluku. Na meču protiv Ota Virtanena tražio je medicinsku pomoć zbog problema sa zglobom i tada je bilo jasno da postoje problemi. Uspio je da završi taj meč i upiše pobjedu, ali ne može da nastavi da igra.

Trebalo je da igra protiv Tomasa Mahača, pa će češki teniser da nastavi dalje bez borbe. Karlos je želio da sačeka, da uradi sve što je u njegovoj moći da bi odigrao bar još neki meč pred domaćom publikom, ali nije u stanju to da uradi. Povreda je bila jača.

Alkaraz je i ove sezone odlučio da igra veliki broj turnira, tako je u Barselonu došao samo nekoliko dana pošto je igrao finale Mastersa u Monte Karlu gdje je izgubio u finalu od Janika Sinera. Jasno je da je i to uticalo na probleme i povredu koja se pojavila u Barseloni... Ovo ujedno znači i da će Siner ostati na prvom mjestu pošto je Alkarazu bila potrebna titula u Barsi da bi ga pretekao.

Svakako je mnogo veća briga to što je do povrede došlo pred Rolan Garos (od 24. maja do 7. juna). Očekuju se dodatni pregledi i testovi kako bi se utvrdilo koliko je povreda ozbiljna.

Alkarazova odluka - šansa za Hamada

Na turniru u Barseloni je i jedan srpski teniser - Hamad Međedović. On je u osmini finala iznenadio sedmog tenisera svijeta Aleksa de Minora i Alkarazova odluka bi mogla da bude šansa i za njega.

U četvrtfinalu igra protiv Nuna Boržeša (Portugal) i ako uspije da ga savlada u polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča Tomasa Mahača (Češka) i jednog od dvojice igrača koji tek treba da igraju Andrej Rubljov i Lorenco Sonego. Jasno je da ne bi bio favorit ni protiv nekog od njih, ali je svakako bolja opcija nego Alkaraz.