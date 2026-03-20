Mlada srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpska atletičarka Angelina Topić je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom dvoranskom prvenstvu.

Angelina je od starta sjajno skakala, njeni skokovi su bili tehnički perfektni, ali je Ukrajinka Jaroslava Mahučik opravdala ulogu prvog favorita. Ostala je visina 2,1 samo san za Angelinu na ovom velikom takmičenju i sada joj fali još samo medalja sa Olimpijskih igara.

Toipćeva je preskočila visinu od 1,99 metara i podijelila drugo mjesto sa Nikolom Olislegers iz Australije i Julijom Levčenko iz Ukrajine. Gledali smo jako uzbudljivo finale ali samo je Mahučik uspjela da prekoči 2,01. Napala je i narednu visinu, ali nije imala snage za novi svjetski rekord.