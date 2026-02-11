Jednoglasnom podrškom na Izbornoj skupštini u Podgorici, Jovica Rečević dobio je novi četvorogodišnji mandat na čelu Džudo saveza Crne Gore.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Skupštini je prisustovalo svih 43 delegata, a svi su bili saglasni sa predlogom da dosadašnji predsjednik nastavi da vodi crnogorski džudo i u predstojećem periodu, prenosi Dan.



Na današnjem zasijedanju prisustovalo je svih 43 delegata, a svi su bili saglasni sa predlogom da dosadašnji predsjednik nastavi da vodi crnogorski džudo i u predstojećem periodu.

"Velika je čast, ali i obaveza opet biti izabran za predsjednika Džudo saveza Crne Gore. Zahvalan sam na podršci svih delegata, koji su pokazali povjerenje u način vođenja Saveza. Ovaj reizbor ne doživljavam samo kao priznanje za dosadašnji rad već kao priliku da zajedno sa našim klubovima i sportistima nastavimo razvoj crnogorske džudo porodice", rekao je stari-novi predsjednik Džudo saveza Crne Gore.

I 2026. godina biće ispunjena značajnim džudo takmičenjima u našoj zemlji.

"Ponovo nas čekaju dva Evropska kupa, seniorski 7. i 8. marta i juniorski u novembru, kao i najvažnije takmičenje u ovoj godini, Evropsko juniorsko prvenstvo, koje će se u Podgorici održati od 3. do 5. marta. Za kraj godine u decembru imaćemo zadovoljstvo i privilegiju da u Budvi budemo domaćini Kongresa Evropske džudo federacije. Dobijanje ovih značajnih događaja pokazatelj je povjerenja krovne evropske džudo organizacije u Džudo savez Crne Gore", naveo je Jovica Rečević, koji je inače i član Savjetodavnog odbora Evropske džudo federacije, piše Dan.

Na predlog delegata Izborne skupštine za članove Upravnog odbora u narednom periodu izabrani su Marinko Jovović (potpredsjednik saveza i član UO), Željko Dragojević, Luka Jokić i Jovana Peković.

Delegati su usvojili Izvještaj o radu za 2025. godinu kao i finansijske izvještaje za prethodnu godinu.

Takođe, usvojene su izmjene i dopune Takmičarskog pravilnika u skladu sa normativima Evropske i Svjetske džudo federacije, kao i plan rada i predlog budžeta za 2026. godinu.





