Ženska rukometna reprezentacija Srbije ima novu-staru selektorku koja se vratila posle 20 godina.

Proslavljena srpska rukometašica Sandra Kolaković nova je selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije! Ona se tako posle dvije decenije vratila na klupu "orlica", a njeno veliko igračko i trenersko iskustvo biće joj glavni adut.

Ovo je bio logičan potez Rukometnog Saveza nakon smjene Hose Ignasija Pradesa. Kolaković nije imala dosta uspjeha u prvom mandatu i vraća se završi započet posao.

"Povratak na mjesto selektora posle dvadeset godina za mene predstavlja veliku čast, ali i duboko lično zadovoljstvo. Moj prvi mandat bio je obilježen izuzetno teškim okolnostima - velikim brojem povreda, odlascima nosilaca igre i nastupom veoma mladog i neiskusnog sastava na velikom takmičenju. To iskustvo je bilo teško, ali me je profesionalno ojačalo i mnogo naučilo", rekla je Sandra i dodala:

"Danas se vraćam sa mnogo više iskustva i jasnijom vizijom kako želim da gradimo reprezentaciju. Posebno sam srećna jer u stručnom štabu imam vrhunske stručnjake, ljude koji su majstori svog posla, i vjerujem da će timski rad biti naša velika snaga. Takođe, veoma je važno što u savezu postoji razumevanje da su kontinuitet, kvalitetan rad i strpljenje ključni da bismo se vratili u sam vrh rukometa", rekla je između ostalog Sandra Kolaković posle imenovanja.

Ko je Sandra Kolaković?

Sandra Kolaković je dobro poznato ime ljubiteljima rukometa. Kao igračica, ostvarivala je vrhunske rezultate među kojima se izdvaja osvajanje EHF Lige šampiona sa Krimom i bronzana medalja na Svjetskom prvenstvu 2001. godine.

Pored bogate igračke karijere, Sandra je stekla visoko stručno obrazovanje kao magistar sportskih nauka. Trenerskim poslom bavi se od 2005. godine, a funkciju selektorke već je obavljala predvodeći Srbiju na Evropskom prvenstvu 2006. godine. Zanati je učila kroz rad sa mlađim kategorijama Budućnosti i reprezentacije Crne Gore, kao i na čelu stručnog štaba šabačkog Medicinara.

Otac joj je takođe poznati rukometaš Petar Fajfirić, a suprug joj je nekadašnji selektor Srbije u odbojci, proslavljeni Igor Kolaković.